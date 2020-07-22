2020-07-21T23:08:51+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Курске, последние новости на 22 июля 2020: лечение проходят 1337 пациентов

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Курске на 22 июля 2020 [инфографика]
Яна ШЕЛЕСТ
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За последние сутки диагноз подтвердился у 28 курянЗа последние сутки диагноз подтвердился у 28 курянФото: Из архива "КП"
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Число заболевших коронавирусом в Курске на 21 июля 2020 года составило 5921 человек. В том числе за последние сутки диагноз подтвердился у 28 курян.

Сейчас лечатся 1337 пациентов: 263 – в больницах, 1074 – дома. На ИВЛ находятся 16 человек. Всего выписано 4539 выздоровевших, в том числе 109 - за последние сутки.

Яндекс. Статистика Фото: Яндекс

Яндекс. СтатистикаФото: Яндекс

С 14 июля в Курской области открылись все детские сады. Их наполняемость составила 50%. Полностью дошкольные учреждения откроют только на третьем этапе ослабления ограничений.

В Курской области возобновляется плановый прием пациентов в медучреждениях. К обычному режиму работы вернулась областная больница, на очереди – городской клинический роддом, затем хирургический корпус БСМП.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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