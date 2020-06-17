Коронавирус в Курске, последние новости на 17 июня 2020 года: от инфекции вылечились 55% пациентов

Эксперты Информационного центра по коронавирусу (ИЦК) проанализировали, сколько пациентов, у которых был выявлен коронавирус, выздоровели. Так, в Курской области порядка 55% пациентов вылечились от коронавируса.

Этот показатель выше среднего по ЦФО (45,1%) и по России (54%). Наименьшая доля вылечившихся от коронавируса в ЦФО зафиксирована в Московской области (36,1%), наибольшая - в Брянской (72,6%)

Напомним, в Курской области около 44% на данный момент лечатся в больницах или дома. Всего в России более 44% выявленных заболевших продолжают лечение.

По данным оперативного штаба на 7:30 16 июня, в Курской области всего зарегистрировано 4118 (+60) подтвержденных случаев заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.

Число выздоровевших от коронавируса в Курске на 16 июня составило 2280 человек. В том числе за последние сутки выписано 108 человек.