16 Июнь 2020 2020-06-16T10:03:52+03:00

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Курске на 16 июня 2020 года

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Число выздоровевших от коронавируса в Курске на 16 июня составило 2280 человек. В том числе за последние сутки выписано 108 человек.

По данным оперативного штаба на 7:30 16 июня, в Курской области всего зарегистрировано 4118 (+60) подтвержденных случаев заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.

Из них под медицинским наблюдением 1816 пациентов: 163 – на лечении в областной инфекционной больнице им Н.А. Семашко; 99 – в Курской городской больнице №6; 78 – на лечении в городском клиническом родильном доме; 65 – на лечении в Курской городской больнице скорой медицинской помощи; 19 – на лечении в Железногорской городской больнице № 1, 1392 – находятся в домашних условиях, осуществляется необходимое медицинское наблюдение.

ИСТОЧНИК KP.RU