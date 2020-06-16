Число заболевших коронавирусом в Курске на 16 июня 2020 года составило 4118 человек

16 Июнь 2020 2020-06-16T09:55:46+03:00

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Курске на 16 июня 2020 года

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По данным оперативного штаба на 7:30 16 июня, в Курской области всего зарегистрировано 4118 (+60) подтвержденных случаев заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.

Из них под медицинским наблюдением 1816 пациентов: 163 – на лечении в областной инфекционной больнице им Н.А. Семашко; 99 – в Курской городской больнице №6; 78 – на лечении в городском клиническом родильном доме; 65 – на лечении в Курской городской больнице скорой медицинской помощи; 19 – на лечении в Железногорской городской больнице № 1, 1392 – находятся в домашних условиях, осуществляется необходимое медицинское наблюдение. Всего выписано 2280 (+108) пациентов.

На сегодняшний день скончалось 22 человека, причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

В настоящее время на карантине в домашних условиях под медицинским наблюдением остаются 368 человек. Снят карантин с 6 766 человек. В медицинских организациях с признаками ОРВИ и пневмониями находится 161 человек.

‍ По состоянию на 16 июня всего с нарастающим итогом проведено 79 373 исследования материала на COVID-19, в том числе за 15 июня проведено 1393 исследования. Всего проведено 389 исследований на антитела к COVID-19 методом ИФА.

Число заболевших коронавирусом в ГОРОДЕ на 3 апреля 2020 года составило

ИСТОЧНИК KP.RU