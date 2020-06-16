2020-06-15T22:03:11+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Курске, последние новости на 16 июня 2020 года: семьи с детьми от 16 до 18 лет получат выплату

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Курске на 16 июня 2020 года
Яна ШЕЛЕСТ
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О порядке предоставления выплаты сообщат дополнительноО порядке предоставления выплаты сообщат дополнительноФото: Яна ШЕЛЕСТ
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Губернатор Курской области принял решение за счет областного бюджета оказать поддержку семьям с детьми в возрасте от 16 до 18 лет. На каждого рожденного или усыновленного, взятого под опеку (попечительство) ребенка, рожденного с 1 августа 2002 года по 10 мая 2004 года, семьи смогут получить единовременную выплату в размере трех тысяч рублей.

О порядке предоставления выплаты будет сообщено дополнительно, осуществлять ее будет комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области. Ожидается, что за мерой поддержки обратятся около 20 тысяч семей региона, средства на счета родителей начнут поступать уже в начале июля.

По данным оперативного штаба на 7:30 15 июня, в Курской области всего зарегистрировано 4058 (+64) подтвержденных случаев заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.

Число выздоровевших от коронавируса в Курске на 15 июня 2020 года составило 2172 человека. В том числе за последние сутки выписались 17 человек.

Работникам сферы здравоохранения, участвующим в оказании помощи гражданам с коронавирусной инфекцией, за апрель – май направлено 451,8 млн рублей. Перечисление средств на счета завершится в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU

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