Число заболевших коронавирусом в Курске на 15 июня 2020 года составило 4058 человек

15 Июнь 2020 2020-06-15T10:07:26+03:00

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Курске на 15 июня 2020 года

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По данным оперативного штаба на 7:30 15 июня, в Курской области всего зарегистрировано 4058 (+64) подтвержденных случаев заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.

Из них под медицинским наблюдением 1864 пациента: 165 – на лечении в областной инфекционной больнице им Н.А. Семашко; 95 – в Курской городской больнице №6; 85 – на лечении в городском клиническом родильном доме; 59 – на лечении в Курской городской больнице скорой медицинской помощи; 25 – на лечении в Железногорской городской больнице № 1, 1435 – находятся в домашних условиях, осуществляется необходимое медицинское наблюдение. Всего выписано 2172 (+17) пациента.

На сегодняшний день скончалось 22 человека, причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

В настоящее время на карантине в домашних условиях под медицинским наблюдением остаются 406 человек. Снят карантин с 6 700 человек. В медицинских организациях с признаками ОРВИ и пневмониями находятся 160 человек.

По состоянию на 15 июня всего с нарастающим итогом проведено 78 276 исследований материала на COVID-19, в том числе за 14 июня проведено 1 518 исследований. Всего проведено 298 исследований на антитела к COVID-19 методом ИФА.

ИСТОЧНИК KP.RU