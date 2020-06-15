15 Июнь 2020 2020-06-15T10:19:01+03:00

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Курске на 15 июня 2020 года

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Число выздоровевших от коронавируса в Курске на 15 июня 2020 года составило 2172 человека. В том числе за последние сутки выписались 17 человек.

По данным оперативного штаба на 7:30 15 июня, в Курской области всего зарегистрировано 4058 (+64) подтвержденных случаев заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией. Из них под медицинским наблюдением 1864 пациента: 165 – на лечении в областной инфекционной больнице им Н.А. Семашко; 95 – в Курской городской больнице №6; 85 – на лечении в городском клиническом родильном доме; 59 – на лечении в Курской городской больнице скорой медицинской помощи; 25 – на лечении в Железногорской городской больнице № 1, 1435 – находятся в домашних условиях, осуществляется необходимое медицинское наблюдение.

ИСТОЧНИК KP.RU