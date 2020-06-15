2020-06-15T10:19:01+03:00
Коронавирус Covid-19

Число выздоровевших от коронавируса в Курске на 15 июня 2020 года составило 2172 человека

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Курске на 15 июня 2020 года
Светлана ВОЛКОВА
Поделиться:
Курянам рекомендуют соблюдать режим самоизоляцииКурянам рекомендуют соблюдать режим самоизоляцииФото: Из архива КП.
Изменить размер текста:

Число выздоровевших от коронавируса в Курске на 15 июня 2020 года составило 2172 человека. В том числе за последние сутки выписались 17 человек.

По данным оперативного штаба на 7:30 15 июня, в Курской области всего зарегистрировано 4058 (+64) подтвержденных случаев заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией. Из них под медицинским наблюдением 1864 пациента: 165 – на лечении в областной инфекционной больнице им Н.А. Семашко; 95 – в Курской городской больнице №6; 85 – на лечении в городском клиническом родильном доме; 59 – на лечении в Курской городской больнице скорой медицинской помощи; 25 – на лечении в Железногорской городской больнице № 1, 1435 – находятся в домашних условиях, осуществляется необходимое медицинское наблюдение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сотрудники курского санатория добиваются выплаты зарплаты через суд
Курского нотариуса признали винновной в мошенничестве
В Курске стартует операция «Мак – 2020»
Курянка оформила кредит и перечислила мошеннику 113 тысяч рублей
В Курске восстанавливают уличное освещение
Теперь клиенты Сбербанка и все граждане РФ могут быстро и бесплатно проверить подозрительный номер телефона или веб-сайт
Карта распространения коронавируса в Курской области 15 июня 2020: какие районы лидируют по количеству заболевших
Режим самоизоляции: за сутки коронавирус подтвердился у 64 курян
Стали известны даты ЕГЭ для курских школьников
В Курской области сильный ветер повалил больше десятка деревьев
Число выздоровевших от коронавируса в Курске на 15 июня 2020 года составило 2172 человека
Число заболевших коронавирусом в Курске на 15 июня 2020 года составило 4058 человек