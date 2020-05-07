2020-05-06T20:02:29+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Курской области, последние новости на 7 мая 2020: за отсутствие масок ввели штрафы

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Курской области на 7 мая 2020 года, самые важные события
Яна ШЕЛЕСТ
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Для граждан штраф составляет от 1 до 30 тысяч рублейДля граждан штраф составляет от 1 до 30 тысяч рублейФото: Яна ШЕЛЕСТ
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В Курской области за отсутствие масок ввели штрафы. Для граждан они составляют от 1 до 30 тысяч рублей, для должностных лиц - от 10 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц – от 100 до 300 тысяч рублей.

Маски, повязки и респираторы куряне обязаны носить при посещении мест приобретения товаров, услуг, реализация и предоставление которых не ограничены, а также при совершении поездок в общественном транспорте и на такси. Рекомендуется использовать и гигиенические перчатки.

По данным оперативного штаба на 7:30 6 мая, в Курской области всего зарегистрировано 1129 (+67) подтвержденных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Число выздоровевших от коронавируса в Курске на 6 мая 2020 года составило 179 человек.

С учетом сложившейся эпидемиологической ситуации в Курской области учебный год для школьников 1-8-х классов завершится 22 мая, для 9-х и 10-х классов – 29 мая. Одиннадцатиклассники будут учиться до 5 июня, это связано с переносом сроков начала сдачи ЕГЭ на 8 июня.

Несмотря на действующие ограничения, в Курске на 9 мая будет салют. Куряне смогут посмотреть его из окон квартир, с балконов или с участков индивидуальных домовладений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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