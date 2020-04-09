2020-04-09T14:05:20+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим самоизоляции в Курске: курянам ответили на острые вопросы о коронавирусе

Режим самоизоляции в Курске
Светлана ВОЛКОВА
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Анализы на вирус берут только медики или сотрудники Управления Роспотребнадзора по Курской областиАнализы на вирус берут только медики или сотрудники Управления Роспотребнадзора по Курской областиФото: из открытых источников
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На вопросы курян о коронавирусе в ходе онлайн-конференции ответили заместитель губернатора Курской области Ирина Хмелевская, заместитель главного врача областной инфекционной больницы им. Н.А. Семашко Олег Девянин и руководитель Управления Роспотребнадзора по Курской области Олег Климушин.

Где находятся эти куряне, у которых подтвержден диагноз?

- На карантине в домашних условиях 13 человек. У них нет клинических симптомов проявления коронавирусной инфекции, анализ на COVID-2019 был взят потому, что они состояли в контакте с человеком, у которого это заболевание подтверждено. Еще четверо в больнице имени Семашко.

У кого сейчас берут анализ на коронавирус? Можно ли его сдать платно?

- Забор анализов на COVID-2019 обязательно производят у вернувшихся из-за границы, у тех, кто контактировал с больными коронавирусом; пациентов с диагнозом «внебольничная пневмония; граждан старше 65 лет, обратившихся за медицинской помощью с симптомами респираторного заболевания; медицинских работников, имеющих риски инфицирования COVID-2019 на рабочем месте. Тест платно можно сделать пока только в Москве и Московской области.

Как долго делают анализ, как проходит эта процедура?

- Анализы берут только медики или сотрудники Управления Роспотребнадзора по Курской области. Лабораторная диагностика проводится на базе Центра гигиены и эпидемиологии. На обработку одного анализа уходит до пяти часов; в том случае, если он дважды подозрителен на коронавирус, его согласно установленному федерацией порядку направляют в референс-центр Москвы. Только после подтверждения из столицы можно говорить о том, что данный человек заразился. В референс-центре анализы из регионов обрабатывают от 3 до 6 дней. Официальный результат сначала направляется в национальный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, только после этого данные поступают в регион.

Анализы так долго ждать. А как же лечение и карантин для контактных лиц?

- Инфекционная больница им. Н.А. Семашко получает данные о тех пациентах, анализы которых находятся в референс-центре. При наличии клинических проявлений коронавируса сразу же назначается лечение по решению врачебной комиссии. Управление Роспотребнадзора работу с контактными лицами тоже проводит сразу, как только из курской лаборатории поступают сведения о подозрительном на коронавирус результате.

Люди, работающие вахтовым методом, приезжают в Курскую область из других регионов. Нужно ли им куда-либо обращаться?

- Если человек чувствует себя хорошо, обращаться в лечебное учреждение не надо. Однако стоит помнить, что у нас введен режим самоизоляции. Если есть признаки вирусной инфекции, вызывайте врача на дом.

Будут ли доступны приемы врачей, если обострилось неинфекционное заболевание?

- Медицинская помощь в поликлиниках доступна, когда речь идет о неотложной помощи. Необходимо обратиться на горячую линию поликлиники по месту жительства, лечащим врачом будет принято решение о назначении необходимых процедур.

Можно ли приехать в инфекционную больницу для консультации?

- Нет. Больница работает в режим повышенной готовности. Здесь находятся пациенты с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, а также с тяжелыми формами пневмоний.

Почему городской родильный дом перепрофилируют для приема пациентов с коронавирусной инфекцией?

- Условия городского родильного дома подходят для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Всех рожениц смогут принять в областном перинатальном центре, в городском роддоме №4 и отделении больницы №6 (в случае если у вас признаки ОРВИ), а также в других родильных отделениях в районах области.

Достаточно ли аппаратов искусственной вентиляции легких в районах региона?

- Все пациенты с тяжелой формой пневмонии направляются в областную инфекционную больницу им. Н.А. Семашко, которая обеспечена аппаратами ИВЛ, кислородной поддержкой, лекарственными средствами. Здесь организовано 250 мест. Еще 128 будет развернуто в городском роддоме и 174 в курской больнице №6.

Ранее в больнице имени Семашко скончался мужчина, который находился на лечении с внебольничной пневмонией и рядом сопутствующих заболеваний. Взятый при его жизни анализ на коронавирус оказался отрицательным.

Всеобщий режим самоизоляции в Курске действует вторую неделю. Пожилым и маломобильным гражданам помощь оказывают волонтеры и социальные работники. Они доставляют продукты и лекарства, в том числе и выписанные по льготным рецептам. Связаться с волонтерами и оставить заявку можно по телефону горячей линии: 8-800-200-3411.

ИСТОЧНИК KP.RU

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