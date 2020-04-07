Режим самоизоляции в Курске из-за коронавируса: начались выплаты по "карантинным" больничным работникам старше 65 лет

Курское региональное отделение Фонда социального страхования приступило к выплате пособия по временной нетрудоспособности с кодом 03 (карантин) гражданам 65 лет и старше. Право на получение такого больничного на период с 6 по 19 апреля получили все работающие этой возрастной категории в соответствии с Постановлением Правительства №402 от 1.04.20 года.

- Листок нетрудоспособности электронный, предоставляется дистанционно, работнику нужно только уведомить работодателя о желании остаться на это время дома, - говорит заместитель Курского регионального отделения Фонда социального страхования РФ Ирина Орешко. - Работодатель должен передать реестры на оплату листков нетрудоспособности не позднее 10 апреля, выплата пособия будет осуществляться в течение семи дней после формирования ЭЛН.

Расчет пособия по временной нетрудоспособности для граждан пожилого возраста будет проходить по общим правилам. При стаже более восьми лет дни нетрудоспособности оплачиваются в 100% размере. За базу берется среднемесячный заработок, но не более максимально возможного размера пособия (средний максимальный размер - 69961,65 рублей в месяц).

На сайте Курского регионального отделения ФСС РФ http://r46.fss.ru/news/478680.shtml, а также в аккаунтах отделения в социальных сетях размещена вся необходимая для работодателя информация по заполнению реестров на оплату ЭЛН с кодом 03. Консультацию по возникающим вопросам можно получить и по телефону горячей линии (4712) 72-23-97.

При нарушении режима самоизоляции выплаченные деньги придется вернутьФото: предоставлено пресс-службой

Между тем в областной инфекционной больнице им. Н.А. Семашко на изоляции находятся 65 пациентов с признаками ОРВИ и пневмониями. Ночью 6 апреля один пациент с диагнозом пневмония скончался. Результат его теста на коронавирус пока не получен из Москвы.

Всего официально в регионе четыре человека заражены коронавирусом.

Госдумой приняты изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях: установлена жесткая административная ответственность за нарушение мер карантина.

Они влекут за собой наложение штрафов: на граждан - в размере от 1 до 30 тысяч рублей или предупреждение; на должностных лиц - от 10 до 50 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятеенльность без образования юрлица, - от 30 до 50 тысяч рублей; наации юрлиц - от 100 до 300 тысяч рублей.

Пожилым и маломобильным гражданам помощь оказывают волонтеры и социальные работники. Они доставляют продукты и лекарства, в том числе и выписанные по льготным рецептам. Связаться с волонтерами и оставить заявку можно по телефону горячей линии: 8-800-200-3411.

С 3 апреля на время режима повышенной готовности в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции ограничен проезд через Курчатов и Железногорск: там находятся важные для региона предприятия – Курская АЭС и Михайловский ГОК.