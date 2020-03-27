Роман Старовойт о коронавирусе в Курске: "Регион готовится к объявлению ЧС и полного карантина"

Губернатор Курской области Роман Старовойт провел заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения в регионе нового типа коронавируса. В нем приняли участие руководители профильных комитетов, контрольно-надзорных органов, спецслужб и ведомств.

Глава региона напомнил о введенном в области режиме повышенной готовности в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в России, а также призвал курян к строгому соблюдению всех ограничений во время нерабочей недели, объявленной Президентом РФ.

- Нам необходимо, чтобы решения, которые принимаются на федеральном уровне были максимально быстро реализованы на территории региона. Основная наша цель – сохранить жизни людей, - отметил Роман Старовойт. - Куряне ходят по магазинам и кафе, и не понимают, что большая беда и опасность пришли на планету. В Курской области не выявлено коронавируса, но это не значит, что зараженных не будет и дальше. Поэтому не надо гулять в парке, ходить по торговым комплексам. Откажитесь от посещения друзей и знакомых. Нужно оставаться дома. Это не отпуск!

Также губернатор подчеркнул, что регион готовится к самому неблагоприятному сценарию – объявлению ЧС и полного карантина. Весь пакет документов для этого уже собран.

Роман Старовойт сообщил о необходимости временного закрытия всех торговых центров и магазинов, которые не торгуют продуктами первой необходимости, загсов, бань и парикмахерских. Рассматривается возможность приостановки работы частных медцентров косметологических и стоматологических клиник. Они должны принимать пациентов только в экстренных случаях. При этом губернатор выразил благодарность предпринимателям, которые оперативно реагируют на все распоряжения и постановления.

Заместитель губернатора Курской области Ирина Хмелевская сообщила о мобилизации системы здравоохранения. Медиков готовят к наплыву пациентов. В медучреждениях приостановлена диспансеризация и другие плановые процедуры.

- Параллельно мы ставим задачу сохранить все виды медицинской помощи, - отметила Ирина Хмелевская. – Проведена работа с волонтерскими организациями. Большую помощь нам оказывает ОНФ и волонтерский отряд, который работает на базе КГМУ. Более 60 ординаторов уже помогают обслуживать пациентов в первичном звене.

Из больницы выписали первого курянина, контактирующего с заболевшим коронавирусом. Ему сделали необходимые анализы, они отрицательные.

В связи с угрозой коронавирусной инфекции школы региона переходят на дистанционное обучение. Ученики будут заниматься удаленно при помощи онлайн-платформ: «Учи.ру», «Фоксфорд», «Российская электронная школа».

В стране и в регионе работают "полезные телефоны" по коронавирусу.