Куряне призывают засудить "Квадру" и мэрию за регулярные аварии на теплосетях
"КП" уже рассказывала о двух крупных порывах на теплосетях, которые произошли в Курске в течение суток и оставили без тепла и горячей воды более 35 тысяч курян и ряд соцучреждений - поликлиники, школы, детсады, вуз и колледж.
В настоящий момент авария в Центральном округе Курска не устранена, о сроках ее ликвидации не сообщается. На месте работает ремонтная бригада.
- Мы держим на контроле ликвидацию аварии на тепломагистрали. Понимаем, что необходимо завершить ремонт в кратчайшие сроки, чтобы вернуть тепло в дома курян. Для этого задействованы все службы, работы будут вестись и ночью, – прокомментировал ситуацию председатель регионального комитета ЖКХ и ТЭК Алексей Дедов.
Отсюда можно сделать вывод, что этой ночью жителям многоэтажек снова придется провести в холоде. На улице -10.
Поскольку проезжую часть в районе улицы 50 лет Октября залило кипятком, движение здесь перекрыто. Для обеспечения безопасности автомобилистов организована посыпка песком проезжей части дорог в районе порыва теплосетей. Техника сейчас работает на улицах Запольной, 50 лет Октября, Фатежской и Студенческой.
Тем временем куряне в соцсетях призывают "объединяться" и "завалить исками "Квадру" и горадминистрацию:
Мерзнущие куряне пока выражают свое недовольство в соцсетяхФото: СОЦСЕТИ
Олег Скрибовский
Надо людям объединятся и завалить Квадру и городскую администрацию судебными исками.
Также жители города требуют компенсации за холод в квартирах:
Анастасия Буданова
Студенческая 2 без отопления и без горячей воды. -8 на улице. Трубы не выдержали 2-х дней морозов. Почему должны платить за отопление, если услуги не предоставляются должным образом и кто понесет за это ответственность? Если мы не платим за отопление - нам штрафы и пения, а почему КВАДРЕ все сходит с рук?
О сроках устранения аварии на улице Студенческая пока не сообщается.
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На теплосетях снова произошло крупное ЧП
Почти 16 тысяч курян в мороз оставались без тепла и горячей воды
Аварию, обесточившую школы, детсады, поликлинику, вуз, колледж и многоэтажки, устраняли более 12 часов
ИСТОЧНИК KP.RU