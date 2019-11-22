2019-11-22T22:33:32+03:00
Происшествия

Куряне призывают засудить "Квадру" и мэрию за регулярные аварии на теплосетях

За сутки в городе произошло два крупных ЧП: улицы затопило кипятком, а дома остались без тепла и горячей воды
Светлана ВОЛКОВА
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Огромный столб пара на улице Студенческой: пока энергетики "обогревают" улицуОгромный столб пара на улице Студенческой: пока энергетики "обогревают" улицуФото: СОЦСЕТИ
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"КП" уже рассказывала о двух крупных порывах на теплосетях, которые произошли в Курске в течение суток и оставили без тепла и горячей воды более 35 тысяч курян и ряд соцучреждений - поликлиники, школы, детсады, вуз и колледж.

В настоящий момент авария в Центральном округе Курска не устранена, о сроках ее ликвидации не сообщается. На месте работает ремонтная бригада.

- Мы держим на контроле ликвидацию аварии на тепломагистрали. Понимаем, что необходимо завершить ремонт в кратчайшие сроки, чтобы вернуть тепло в дома курян. Для этого задействованы все службы, работы будут вестись и ночью, – прокомментировал ситуацию председатель регионального комитета ЖКХ и ТЭК Алексей Дедов.

Отсюда можно сделать вывод, что этой ночью жителям многоэтажек снова придется провести в холоде. На улице -10.

Поскольку проезжую часть в районе улицы 50 лет Октября залило кипятком, движение здесь перекрыто. Для обеспечения безопасности автомобилистов организована посыпка песком проезжей части дорог в районе порыва теплосетей. Техника сейчас работает на улицах Запольной, 50 лет Октября, Фатежской и Студенческой.

Тем временем куряне в соцсетях призывают "объединяться" и "завалить исками "Квадру" и горадминистрацию:

Мерзнущие куряне пока выражают свое недовольство в соцсетях Фото: СОЦСЕТИ

Мерзнущие куряне пока выражают свое недовольство в соцсетяхФото: СОЦСЕТИ

Олег Скрибовский

Надо людям объединятся и завалить Квадру и городскую администрацию судебными исками.

Также жители города требуют компенсации за холод в квартирах:

Анастасия Буданова

Студенческая 2 без отопления и без горячей воды. -8 на улице. Трубы не выдержали 2-х дней морозов. Почему должны платить за отопление, если услуги не предоставляются должным образом и кто понесет за это ответственность? Если мы не платим за отопление - нам штрафы и пения, а почему КВАДРЕ все сходит с рук?

О сроках устранения аварии на улице Студенческая пока не сообщается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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