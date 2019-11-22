Почти 16 тысяч курян в мороз оставались без тепла и горячей воды

Как уже сообщала "КП", вечером 21 ноября в Курске произошла очередная большая авария на теплосетях. На сей раз без тепла и горячей воды остались почти 16 тысяч курян, в том числе четыре тысячи детей и ряд соцучреждений - школы, детсады, поликлиника, вуз, колледж.

В 00: 50 22 ноября в оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Курской области» поступило сообщение об отключении теплоснабжения и горячего водоснабжения в Центральном округе Курска. Авария произошла на теплосетях на улице 50 лет Октября.

Но в зону отключения частично попали девять улиц - 50 лет Октября, 1-й Суворовский переулок, Аэродромная, Бойцов 9-й дивизии, Звездная, Зеленая, Павлуновского, Запольная и Скорятина, сообщили в МЧС.

Всего 72 многоквартирных жилых дома с населением почти 16 тысяч человек, из них почти четыре тысячи детей оказались в зоне аварийного отключения.

Также без отопления и горячей воды остались две школы (№19,40), политехнический колледж, ЮЗГУ, два детских сада (детский сад №71, детский сад №79), три поликлиники. Только холодное водоснабжение не было нарушено.

- На место аварии ночью сразу же были направлены оперативная группа УГОЧС Курска, ОГ ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области», аварийно-восстановительная бригада ПАО «Квадра» - «Курская генерация», - сообщили в МЧС региона.

При этом утром в Курске температура воздуха опустилась до -14. О сроках устранения аварии не сообщалось.

- Ночью специалистам пришлось расширить зону ремонта, чтобы предотвратить повторное повреждение участка. Сейчас заполняются сети теплоносителем. По оценке специалистов регионального мониторингового центра, теплоснабжение потребителям в полном объеме будет восстановлено до 12.00, - прокомментировали ситуацию в администрации Курской области.

Напомним, это не первая крупная авария на теплосетях в областном центре с начала отопительного сезона. В ноябре без тепла и горячей воды почти сутки оставались также жители Сеймского округа Курска.

Тем временем куряне вовсю возмущаются в соцсетях: "Для чего мы тогда пол лета сидим без горячей воды?"

Римма Щеглова:

"Трубы сто лет не менялись в основном по всему городу.Они цены каждый год повышают,а база старая. Вот почему у них бывают аварии!!!!!"

Максим Делов:

"Уже по всему городу трубы сгнили,а работяги говорят что им не выделяют трубы они бы поменяли уже их везде!!!!руководство просто ох...до от денег!!!!а тарифы растут!!!"

Алексей Блинов:

"16 000 это всего-лишь 4% населения, не так много, чтобы говорить, что всё плохо, но вполне достаточно, чтобы свергнуть руководство квадры и делать превентивный ремонт, а не ждать, пока бахнет."

Владимир Волков

"Ну так-то всего лишь 14 прорывов с начала отопительного сезона! А сегодня ведь уже 22 ноября! Чего разнылись-то?.. Хватит ныть! Взяли лопатки, изоленту, откопали и сами сделали )))"