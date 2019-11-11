Страшный пожар под Курском: заживо сгорели трое детей

Очередная страшная трагедия с гибелью детей на пожаре произошла в Курской области. В Пристени в жилом доме заживо сгорели трое малышей.

Пожар в кирпичном одноэтажном строении на четырех хозяев начался 11 ноября примерно в половине седьмого утра. В доме сработал пожарный дымоизвещатель. Звук сигнализации услышали соседи, которые и позвонили в МЧС.

В доме сработал пожарный дымоизвещательФото: ГУ МЧС России по Курской области.

На место ЧП оперативно выехали два отделения местной пожарно-спасательной части, добровольцы и медики скорой помощи. Пожар удалось потушить через 20 минут.

При разборе завалов на пепелище спасатели обнаружили тела трех детей – двух девочек четырех и пяти лет, и трехлетнего мальчика. Двое взрослых – женщина 1994 и мужчина 1990 годов рождения успели покинуть помещение с годовалым ребенком.

Пожар удалось потушить через 20 минутФото: ГУ МЧС России по Курской области.

Главное управление МЧС России по Курской области убедительно просит всех жителей и гостей региона соблюдать требования пожарной безопасности. И если рядом с вами проживают многодетные семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, проявляйте к ним чуточку внимания.В ликвидации пожара принимали участие 24 человека и восемь единиц техники. Причина и обстоятельства пожара устанавливаются. На месте работают специалисты испытательной пожарной лаборатории Курской области.

В доме сработал пожарный извещательФото: ГУ МЧС России по Курской области.

В этом году это уже третий пожар в Курской области, унесший жизни малолетних детей. 12 августа в поселке имени Ленина Советского района загорелся заброшенный сарай. В нем игрались со спичками оставленные без присмотра дети. Заживо сгорел трехлетний мальчик. Его четырехлетнюю сестру буквально вырвали из лап страшного пламени родственники. Девочку с ожогами доставили в реанимацию.

Через четыре дня после этой трагедии в селе Суходол Фатежского загорелся жилой деревянный дом. В огне погибли 47-летняя мать и трое ее сыновей – пяти, одиннадцати и двенадцати лет погибли .

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