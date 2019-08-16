2019-08-16T13:45:37+03:00
Происшествия

Страшная трагедия в Курской области: на пожаре погибли мать и трое ее сыновей

ЧП произошло в деревне Суходол Фатежского района
Яна ШЕЛЕСТ
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Жилой загорелся в районе пяти часов утраЖилой загорелся в районе пяти часов утраФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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Жилой деревянный дом в селе Суходол Фатежского района загорелся 16 августа в районе пяти часов утра. Получив сообщение о пожаре, спасатели тут же выдвинулись на тушение. Огонь локализовали в 05:21, ликвидировали в 05:29. К сожалению, деревянный дом размерами 10х10 метров сгорел полностью.

При разборе завалов спасатели обнаружили тела женщины и троих детей Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

При разборе завалов спасатели обнаружили тела женщины и троих детейФото: ГУ МЧС России по Курской области.

При разборе завалов спасатели обнаружили тела женщины и троих детей. 47-летняя мать и трое ее сыновей – пяти, одиннадцати и двенадцати лет погибли. На пепелище работают следственные органы. Причины пожара, унесшего жизни четверых людей, устанавливаются.

Деревянный дом размерами 10х10 метров сгорел полностью Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Деревянный дом размерами 10х10 метров сгорел полностьюФото: ГУ МЧС России по Курской области.

«Основная версия о причине возгорания – это замыкание проводки на веранде дома, огонь начал распространяться именно оттуда. Соседи вызвали пожарных, которые оперативно прибыли на место, но, к сожалению, деревянный дом уже горел открытым пламенем. Дети и мать, вероятнее всего, отравились угарным газом. Отец семьи проживает в этом же поселке, ему будет оказана необходимая помощь. Точная причина возгорания устанавливается», – рассказал замгубернатора Курской области Михаил Горбунов.

При разборе завалов спасатели обнаружили тела женщины и троих детей Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

При разборе завалов спасатели обнаружили тела женщины и троих детейФото: ГУ МЧС России по Курской области.

За последнюю неделю это уже второй пожар, унесший жизнь детей. 12 августа в поселке имени Ленина Советского района загорелся заброшенный сарай. В нем игрались со спичками оставленные без присмотра четыре ребенка.

В сарае заживо сгорел трехлетний мальчик. Его четырехлетнюю сестру буквально вырвали из лап страшного пламени родственники. Девочка сейчас находится в реанимации. По факту данного ЧП следственные органы начали проверку. По ее результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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