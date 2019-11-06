«Упыри! Снять штаны и сечь до посинения»: в соцсетях травят школьниц, устроивших погром на кладбище

Небольшой райцентр Щигры Курской области лихорадит. Все обсуждают поступок трех школьниц 10-и, 14-и и 15-и лет. Девчонки устроили погром на местном старом кладбище, за несколько часов разгромили шесть памятников.

«Бей сильней!»

Девочки пришли сюда на каникулах ради «развлечения». Делать было нечего, но в руках был смартфон с камерой. Чего бы такого заснять в маленьких провинциальных Щиграх, чтобы прославиться среди одноклассников, а может вообще «прогреметь» во всемирной сети? Школьницам в голову пришла идея – разбить ногами надгробия земляков, а жуткое видео выложить в интернет. А потом считать просмотры и лайки..

Двое принялись за дело, стали пинать ногами памятники из мраморной крошки. На видео, например, ясно видно, как разбивают обелиск женщине 1928 года рождения. Третья тщательно все фиксировала на камеру смартфона и попутно давала «режиссерские советы» подругам:

- Посильней! Повыше!

На видео слышны маты.

Юные вандалки так разошлись ради эффектной съемки, что одна из них даже вскарабкалась на дерево и стала бить по памятнику ногой сверху, пока тот не упал на землю…

Вернувшись домой, школьницы быстро раскидали видео по соцсетям и стали ждать славы.. И она к ним пришла. Правда, не совсем так, как они ожидали. Накрыла она их быстро и резко. Сначала на отчаянных подруг и их родителей посыпались угрозы и полные ненависти и злобы комментарии интернет-пользователей. Люди требовали «вычислить» юных вандалок и наказать – «высечь», «избить» и так далее. Ведь это так просто сделать в маленьком городе. Тем более, что своего авторства девчонки и не скрывали.

Потом видео заинтересовалась местная полиция и прямо из школы девочек забрали в отдел. Туда же вызвали родителей и опекунов. Выяснилось, что в семьях школьниц далеко не все так благополучно - одна из зачинщиц учится в коррекционной школе-интернате, воспитывают ее бабушка и дедушка. Вторая из неполной многодетной семьи.

Конечно, юным вандалкам по первое число досталось и дома. Как говорят их родители, «сейчас девочки плачут».

Родители просят простить их детей

- Я приношу глубочайшие извинения за наших детей, - обращается Елена, мать одной из участниц погрома. – Не знаю, зачем и почему они это делали. Наши дети раскаиваются и плачут. Если можно, простите их, пожалуйста.

Полицейские тоже пребывают в шоке, но просят горожан не нагнетать ситуацию, поскольку на семьи девочек уже обрушился поток ненависти – и в соцсетях, и в маленьком городке, где буквально все друг друга знают.

Руководитель пресс-службы УМВД России по Курской области Лилия Каменева подтвердила «КП», что родители подростков готовы полностью возместить причиненный ущерб, не доводя дело до судов:

- Действиям каждой участницы будет дана правовая оценка. Школьниц уже поставили на профилактический учет. Дети признались, что хотели таким образом привлечь внимание одноклассников. Стоит отметить, что им это удалось.

Райцентр Щигры, где произошло ЧП, - типичная российская провинцияФото: СОЦСЕТИ

Тем временем полиция вычисляет потерпевших, кому родители вандалок должны будут компенсировать материальный и возможно моральный ущерб.

- Частично уже удалось установить потерпевших, работа еще идет, - говорит заместитель начальника отдела полиции Щигровского района Самвел Галоян. – С девочками работают сотрудники отдела по делам несовершеннолетних. Также им предстоит пройти проверку у психолога.

«Они спокойные, тихие, правда, ведомые»

В школах, где учатся девчонки (одна из них из Старого Оскола), ЧП никак не комментируют. Своим отношением к инциденту поделилась начальник отдела образования Щигров Елена Василенко. Она сказала, что шокирована происшедшим. По словам Василенко, девочки никогда и ни в чем плохом не были замечены:

- Они спокойные, тихие, правда, ведомые.

Чиновница рассказала, что после того, как видео получило такой резонанс, провели беседу с директорами и классными руководителями этих детей, представителями опеки, детской комнаты полиции. Потом встретились с опекуном одной из девочек и мамой другой.

Тем временем буря негодования в соцсетях не утихает.

"Такое нельзя списать на то, что родители работают и им некогда!"

Ольга:

«Я как-то спорила с некоторыми, которые меня убеждали, что ничего в этом такого нет, это же интернет, все не реально. Вот и дождались - "детишки" перенесли навыки в обычную жизнь с лозунгом - "а че такого?". Родители, отслеживайте, чем занимаются ваши дети в соцсетях!»

Александр Пашин

«Это норма! А на 9 мая будут нести фоточки своих дедов со своими родителями с серьезными лицами как будто это чего-то стоит.»

Андрей Некосов

«Как пусям Райт уголовный срок, условно, по 4 года кто рушил, и 6 лет кто снимала и подстрекала, как организатора преступной группы. И это будет справедливо»

Дарья Корнилова

«Те кто говорит, что родители не при чем, как раз таки причем, все идет из семьи, от родителей и предков, если не рассказали что такое плохо, а что хорошо, не воспитали должным образом, вот и результат, и не нужно ссылаться на занятость, работу, работают все, если вы собираетесь рожать детей, то нужно понимать что это большая ответственность и хорошее воспитание..»

Николай Динамит

«..жить им стало легко. Я приходил из школы, шел по дрова, рубал их, чистил навоз у коровы, поил, ухаживал свиней и бежал на болото играть в хоккей. Там поджигали сапог и гоняли банку из под консервов, чтобы не потерять ее в осоке. А теперь деток обязаны воспитывать учителя, развлекать тоже кто-то, а родители наблюдать и созерцать.»

Настя Зикина

«Я допустим в детстве (в их возрасте ) прежде , чем сделать какую-то дичь представляла как мать за волосы мне потом экскурсию по дому устроит . Как рукой снимало . Но такое даже в голову не приходило , а чтоб это не пришло , нужно родителям привить это у детей . Не просто так это все»

Börton Hayter

«В обществе нарушена система ценностей. Люди стали черствыми и циничными»

Юлия Сальникова

«Меня с братом тоже Мама воспитывала одна! И в жизни даже помыслов не было у нас вытворить хоть 1/10 чего-то подобного!!! Да дрались, да загуливались, где-то прогуливали школу, оценки скрывали, но к приходу мамы-дома чистота, сидишь с книжкой! И у меня волосы на голове шевелятся! Такое нельзя списать на то, что родители работают и им некогда! Они у всех работают! Кому в жизни надо учится и стать человеком , тот это понимает и делает для этого все, а кому это не надо, хоть сиди с ним сутками, долби передолби, если ему не надо, то хоть убейся!»

Комментарий психолога:

«Смартфон и соцсети – это лишнее в жизни ребенка»

- Когда обсуждают вопрос запрета на пользование соцсетями несовершеннолетними, я полностью с этим согласна, - считает психолог Людмила Лыткина. - Чем сейчас заняты подростки? Чатятся в соцсетях, выкладывают фото и видео, которые, конечно, сначала нужно снять, да так, чтобы они были более эффектными. Если хотите меньше проблем – заберите смартфон у своего ребенка, дайте ему обычный кнопочный телефон. Да, это, наверное, не круто. Но он должны понимать, что быть «крутым» - это нечто другое. Например, быть здоровым и сильным, добрым и справедливым, иметь интересное хобби, хорошо учиться».

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