2019-11-05T16:17:03+03:00
Происшествия

Курских школьниц, осквернивших надгробия, поставили на учет в полиции

Девочки разрушили на кладбище шесть могил
Яна ШЕЛЕСТ
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Произошедшем тут же заинтересовалась полицияПроизошедшем тут же заинтересовалась полицияФото: Из архива "КП"
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Как сообщала «КП» ранее, в соцсетях появился ролик, на котором две девочки на старом кладбище в Щиграх разрушают надгробия. Третья снимает все на телефон и подбадривает подруг советами «Посильней! Повыше!». Одна из школьниц залезла на дерево, начала бить по памятнику ногой сверху, пока тот не завалился.

Видео вызвало огромное возмущение среди курян. Произошедшем тут же заинтересовалась полиция. Личности подростков оперативно установили. Ими оказались 10, 14 и 15-летние девочки. Две из них проживают в Щиграх, а третья - из Старого Оскола.

Несовершеннолетних опросили в присутствии законных представителей. Они признались, что всего испортили шесть надгробий. Сделали это, чтобы показать свою крутизну.

В настоящее время в рамках проведения проверки устанавливаются потерпевшие. Законные представители подростков готовы полностью возместить причиненный ущерб. А пока девочек поставили на профилактический учет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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