В Курской области школьницы разрушали надгробия на местном кладбище

СЕГОДНЯ 09:01 2019-11-03T09:01:31+03:00

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Правоохранители начали проверку по факту вандализма, устроенного школьницами на кладбище в Щиграх. Накануне в соцсети "ВКонтакте" появился ролик, на котором две девочки лет 10-12 пинают ногами надгробие. Третья приятельница снимала все на камеру и дает советы: "Посильней! Повыше!" В какой-то момент одна из школьниц залезает на ограду могилы и продолжает бить ногой по памятнику уже с другой стороны, пока тот не заваливается. Тоже самое девочки проделывают и с другим надгробием.

В пресс-службе УМВД России по Курской области сообщили, что личности школьниц установлены. Их вместе с родителями вызвали в отдел полиции для выяснения обстоятельств. В рамках проверки установят потерпевших, которым нужно будет возместить ущерб. Юных вандалисток поставят на профилактический учет.

ИСТОЧНИК KP.RU