В Курской области по факту нападения на девушек возбудили уголовное дело

Золотухинский следственный отдел СУ СК по Курской области возбудил уголовное дело по факту нападения на девушек в местечке Свобода 21 октября. Как сообщалось ранее, около восьми часов вечера неустановленный мужчина на остановке общественного транспорта, расположенной на улице Советская, напал на двух 15-летних девушек.

Злоумышленник подошел к одной из них и угрожая ножом потребовал отдать ему сумку. Девушки не растерялись, оказали сопротивление, брызнули ему в лицо из газового баллончика и убежали. В результате нападения одна несовершеннолетняя получила ножевое ранение плеча, а вторая пальцев руки.

Со слов пострадавших и свидетелей был оставлен и распространен фотороботФото: УМВД России по Курской области.

Полиция оперативно приступила к поиску злоумышленника. Со слов пострадавших и свидетелей был cоставлен и распространен фоторобот. Тем временем ЧП обросло множеством нелепых слухов и домыслов. Якобы «золотухинский маньяк» приехал в Курск и продолжает свое черное дело.

С соцсетях появляются сообщения, что мужчина «порезал» девушку то в одном, то в другом торговом центре. Была информация и о «нападении» на пожилую женщину. В сетях выкладывают и фейковые фото предполагаемого преступника.

В УМВД по Курской области информацию о нападении на девушек в Курске не подтвердили. Злоумышленника по-прежнему разыскивают. Следственный комитет устанавливает все обстоятельства совершенного преступления.

Всех, кто располагает информацией о месте нахождения подозреваемого, просят сообщить об этом по телефону 02, с мобильного 102, с любой отдел полиции, а также любому сотруднику полиции. Конфиденциальность гарантируется.

Мужчине на вид 45-50 лет, рост 160 см, худощавого телосложения, глаза темные. Впалые щеки и глаза. Был одет в штаны и кофту камуфляжного цвета, обут в темные кроссовки, темную кепку.

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