В Курской области разыскивают мужчину, напавшего с ножом на двух девушек
21 октября в местечке Свобода Золотухинского района две девушки вечером возвращались с тренировки домой. На них напал мужчина с ножом, и нанес ранения.
Полиция проводит оперативно-разыскные мероприятия по установлению личности и местонахождения подозреваемого. Все, кто располагает информацией о месте нахождения злоумышленника, могут круглосуточно сообщать об этом по телефону 02, с мобильного 102, с любой отдел полиции, а также любому сотруднику полиции. Конфиденциальность гарантируется.
Мужчине на вид 45-50 лет, рост 160 см, худощавого телосложения, глаза темные. Впалые щеки и глаза. Был одет в штаны и кофту камуфляжного цвета, обут в темные кроссовки, темную кепку.
Ранее полиция разыскивала подозрительного подростка, который якобы угощал детей странными конфетами на территории 20-й школы города Курска.
ИСТОЧНИК KP.RU