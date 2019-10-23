В Курской области разыскивают мужчину, напавшего с ножом на двух девушек

СЕГОДНЯ 10:52 2019-10-23T11:02:09+03:00

Мужчине на вид 45-50 лет, рост 160 см, худощавого телосложения, глаза темные Фото: УМВД России по Курской области.

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21 октября в местечке Свобода Золотухинского района две девушки вечером возвращались с тренировки домой. На них напал мужчина с ножом, и нанес ранения.

Полиция проводит оперативно-разыскные мероприятия по установлению личности и местонахождения подозреваемого. Все, кто располагает информацией о месте нахождения злоумышленника, могут круглосуточно сообщать об этом по телефону 02, с мобильного 102, с любой отдел полиции, а также любому сотруднику полиции. Конфиденциальность гарантируется.

Мужчине на вид 45-50 лет, рост 160 см, худощавого телосложения, глаза темные. Впалые щеки и глаза. Был одет в штаны и кофту камуфляжного цвета, обут в темные кроссовки, темную кепку.

Ранее полиция разыскивала подозрительного подростка, который якобы угощал детей странными конфетами на территории 20-й школы города Курска.

ИСТОЧНИК KP.RU