2019-10-22T15:23:06+03:00
Общество

Курские полицейские нашли «подростка с конфетой»

С парнем и его мамой проводят беседу
Яна ШЕЛЕСТ
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Полицейские установили 14-летнего подростка, запечатленного на фотографииПолицейские установили 14-летнего подростка, запечатленного на фотографииФото: Из архива "КП"
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Как ранее сообщала «КП», в полицию Курской области поступило сообщение, что на стадионе 20-й школы Курска был замечен странный подросток. Пока сотрудники полиции проверяли информацию, родители распространили в соцсетях и мессенджерах фото парня.

Информация обросла всевозможными слухами. Кто-то сообщал, что парень в маске передал ребенку конфету со странным порошком. Как выяснилось, очевидцев среди распространителей этой информации не было. Тем не менее, полиция продолжила проверку, начала устанавливать возможных свидетелей произошедшего.

В настоящее время полицейские установили 14-летнего подростка, запечатленного на фотографии. С ним и его мамой беседуют сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних и администрации школы.

По его словам парня, а также полученной достоверной информации в тот день он действительно прогуливался по территории спортивной площадки. У него выпала конфета, которую заметила одна из учениц. Выяснилось, что в этой школе у подростка учится брат.

— Безопасность детей – всегда в приоритете! В случае реальной опасности сотрудники полиции незамедлительно предупредят граждан, - сообщили в полиции. — Напоминаем, если вы стали свидетелями какого-то преступления или происшествия, об этом необходимо сразу же сообщать не в соцсетях, а в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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