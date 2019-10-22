2019-10-22T13:39:40+03:00
Общество

В Курске разыскивают подозрительного подростка

Якобы он передал ребенку конфету с порошком
Яна ШЕЛЕСТ
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Сейчас полицейские опрашивают родителей, в том числе тех, кто распространил информациюСейчас полицейские опрашивают родителей, в том числе тех, кто распространил информациюФото: Из архива "КП"
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18 октября в полицию поступила информация о том, что на спортивной площадке 20-й школы в Курске был замечен странный молодой человек. Парень шел с раскрытым зонтом, хотя дождя не было.

Когда сотрудники полиции начали проверять информацию о подозрительном прохожем, то родители распространили фото и собственные комментарии в соцсетях и закрытых группах, при этом, как выяснилось, они не были очевидцами. В результате новость обросла слухами.

Сейчас полицейские опрашивают родителей, в том числе тех, кто распространил информацию. Устанавливаются очевидцы возможного события. Информацию о том, что ребенку передали конфету, в которой находился порошок, никто из родителей не подтвердил.

Если кто-то обладает достоверными данными о случившемся, просьба незамедлительно позвонить в полицию по телефону 36-82-45.

— Безопасность детей – всегда в приоритете! В случае реальной опасности сотрудники полиции незамедлительно предупредят граждан, - сообщили в полиции. — Напоминаем, если вы стали свидетелями какого-то преступления или происшествия, об этом необходимо сразу же сообщать не в соцсетях, а в полицию. При обнародовании подобных сведений подозреваемый может скрыться, либо сориентироваться и придумать себе какую-либо убедительную «легенду», а может и вовсе начать угрожать автору поста в соцсетях.

— Если вы видите что-либо подозрительное, отойдите в сторону и позвоните в полицию. Если есть возможность, снимите происходящее на мобильный телефон. Обнародовать же эти записи можно будет только после того, как стражи порядка проведут необходимую проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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