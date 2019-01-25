2019-01-25T15:22:22+03:00
Происшествия

Курского маньяка приговорили к 8,5 годам

Ранее судимый гражданин нападал на жительниц Железнодорожного округа
Яна ШЕЛЕСТ
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Курянин с ножом напал на четверых женщинКурянин с ножом напал на четверых женщинФото: Из архива "КП"
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9 мая 2018 года 48-летний ранее судимый курянин на улице 2-й Агрегатной в Курске увидел незнакомую 19-летнюю девушку, которая гуляла с собакой и в руке держала телефон. Мужчина подошел к ней и приставил к шее нож.

Угрожая ей убийством, он выхватил из руки девушки мобильник, и повел потерпевшую через пустырь в сторону лесополосы. В этот момент отец потерпевшей увидел, что его дочь куда-то идет с неизвестным мужчиной, и стал ее звать. Услышав мужской голос, маньяк испугался и убежал.

Вечером 27 мая 2018 года тот же курянин в пьяном виде на улице Маяковского напал на 23-летнюю девушку и попытался ее изнасиловать. Крики потерпевшей услышала женщина, которая спугнула злоумышленника.

В тот же день практически в том же месте маньяк напал на проходившую мимо 44-летнюю женщину, сбил ее с ног и попытался изнасиловать, однако потерпевшая начала активно защищаться. Курянин ножом поранил ей шею и попытался продолжить свои действия.

На крики о помощи откликнулась проживавшая рядом женщина, которая и спугнула его. На этом маньяк не остановился. Через несколько десятков минут на улице Дубровинского он напал на проходившую мимо 30-летнеюю женщину, которую также попытался изнасиловать. Потерпевшая укусила его за палец, после чего его действия пресек прохожий. Злоумышленник убежал.

Суд признал курянина виновным в разбое, покушении на изнасилование и покушении на совершение насильственных действий. Ему назначено наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, сообщили в СУ СК по Курской области.

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