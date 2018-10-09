В Курске празднуют Всемирный день зрения!

С 10 по 16 октября в честь этого события во всех салонах будут проверять зрение бесплатно и предоставят скидку - 30% на покупку очков.

Что приводит к нарушению зрения?

ВОЗ обнародовала данные, согласно которым к 2020-му году основными причинами падения остроты зрения станут:

Не стоит забывать: в 80% случаев сильного падения зрения, спровоцированного перечисленными выше заболеваниями, можно было бы избежать при своевременном обращении к офтальмологу. В молодом возрасте кажется, что проблемы с глазами нас не коснутся. На самом деле, если не проходить регулярную диагностику и игнорировать симптомы, то потом придется побегать по врачам, затратив приличные суммы денег.

Например, макулярная дегенерация является одним из наиболее распространённых заболеваний глаз, развивающимся после 55 лет. Пациенты этого возраста и старше должны обязательно проходить обследование сетчатки.

Люди, страдающие диабетом, подвержены риску заболеть глаукомой в большей степени. Вероятность заработать этот же диагноз возрастает при наличии проблем с сердечно-сосудистой системой, близорукости или глазных инфекций. После 65 лет число пациентов с диагнозом глаукома стремительно возрастает.

Считается, что катаракта ждёт каждого из нас, ведь природа её возникновения связана со старением глазного хрусталика.

Превентивные меры

Международная ассоциация офтальмологов рекомендует не пропускать плановые медицинские осмотры. При наличии жалоб частота посещения доктора должна составлять раз в шесть месяцев. В целях профилактики проверять зрение рекомендовано один раз в год.

По данным ВОЗ все больше случаев слепоты в мире связаны с некорректируемой рефракцией. Причина в том, что пациенты не воспринимают близорукость и дальнозоркость всерьёз, потому не обращаются за квалифицированной медицинской помощью. С каждым годом симптоматика нарастает, зрение ухудшается, и человек начинает обследоваться слишком поздно. Важно своевременно обращаться к врачам, ведь современные методы лечения позволяют исправить ситуацию с помощью очков или контактных линз.

Где провериться?

До конца года бесплатную проверку зрения детям от 6 до 16 лет проводят в оптиках по адресам: ул. Ленина, 27 и ул. Ленина, 86, «Мегаоптика». Взрослым предлагают с 10 по 16 октября посетить любой салон «Счастливый взгляд» в Курске, получить скидку 30% на весь товарный ассортимент и бесплатно проверить зрение.

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