Власти Курска выразили соболезнование родным погибших в ДТП с маршруткой

Напомним, 7 октября вечером в Курске на Магистральном проезде произошло серьезное ДТП. Примерно в 19:10 напротив дома № 10 водитель маршрутной «Газели», следовавшей по маршруту «Северо-запад – Онкоцентр», не справился с управлением и врезался в стоящий у правого края проезжей части большегруз «Фрейтлайнер» с полуприцепом.

Погибли пассажирки, сидящие на переднем сиденье маршруткиФото: УМВД России по Курской области.

После этого произошло столкновение с двигавшимся в попутном направлении автомобилем «Мерседес». В результате ДТП 21-летняя и 39-летняя пассажирки «Газели», сидевшие на переднем сиденье, скончались на месте. Водитель маршрутки и еще одна пассажирка получили серьезные травмы и находятся в реанимации.

«Произошла страшная трагедия. Хочу от имени всей администрации города выразить соболезнование родным и близким погибших и пострадавших в этой аварии. На данный момент правоохранительные органы выясняют обстоятельства трагедии, после чего будет определен виновник», - подчеркнул и.о. главы Администрации Курска Николай Цыбин.

Резонансное ДТП в соцсетях вызвало бурное обсуждение. Куряне обвиняли городские власти в отсутствии освещения на злополучном участке дороги, а также возмущались припаркованными на обочинах большегрузами, которые создают аварийную обстановку.

«На этом участке действительно произошло аварийное отключение электроэнергии из-за сильного порыва ветра и сырой погоды. Сегодня эта электролиния уже включена», - пояснил Николай Цыбин».

Кроме того, по Магистральному проезду с 12 по 25 октября планируется проведение работ по модернизации уличного освещения. Обычные фонари заменят на светодиодные светильники.

Директор департамента пассажирского транспорта Курска Олег Шестиперов отметил, что припаркованные на дорогах большегрузы действительно создают большие проблемы на дорогах.

«Этот вопрос не раз поднимался главой города Виктором Карамышевым, в том числе на совещаниях с руководством УГИБДД. Меры были приняты. Благодаря рейдам, которые прошли на проспекте Победы и улице 50 лет Октября, больше нет припаркованных большегрузов. Но в целом водители грузовиков по-прежнему считают улицы города местом для парковки, при этом никакими светоотражающих элементов на машинах нет. Одна из таких ситуаций в какой-то мере стала причиной трагедии», - подчеркнул он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Курске по факту смертельного ДТП с маршруткой возбудили уголовное дело

В страшной аварии погибли два человека

Подробнее>>