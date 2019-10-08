2019-10-08T12:02:01+03:00
Происшествия

В Курске по факту смертельного ДТП с маршруткой возбудили уголовное дело

В страшной аварии погибли два человека
Яна ШЕЛЕСТ
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ДТП в Курске с участием маршрутного такси.

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Пассажирки, сидевшие на переднем сиденье, скончались на месте Фото: УМВД России по Курской области.

Пассажирки, сидевшие на переднем сиденье, скончались на местеФото: УМВД России по Курской области.

7 октября вечером в Курске на Магистральном проезде произошло серьезное ДТП. Примерно в 19:10 напротив дома № 10 63-летний водитель маршрутной «Газели», следовавшей по маршруту «Северо-запад – Онкоцентр», не справился с управлением и врезался в стоящий у правого края проезжей части большегруз «Фрейтлайнер» с полуприцепом.

Водитель "Газели" не справился с управлением Фото: УМВД России по Курской области.

Водитель "Газели" не справился с управлениемФото: УМВД России по Курской области.

После этого произошло столкновение с двигавшимся в попутном направлении автомобилем «Мерседес». На место аварии приехали спасатели, пожарные, сотрудники полиции, медики и следователи. Спасатели проводили деблокировку пострадавших. Проезжую часть перекрыли на несколько часов.

В результате ДТП 21-летняя и 39-летняя пассажирки «Газели», сидевшие на переднем сиденье, скончались на месте. Водитель маршрутки и 59-летняя пассажирка получили серьезные травмы и находятся в реанимации. Еще двух пассажиров микроавтобуса медики осмотрели и отпустили домой.

В устранении последствий ДТП принимали участие 39 человек, 12 единиц техники Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

В устранении последствий ДТП принимали участие 39 человек, 12 единиц техникиФото: ГУ МЧС России по Курской области.

В устранении последствий ДТП принимали участие 39 человек, 12 единиц техники, в том числе от МЧС 19 человек, пять единиц техники. По факту ДТП следственный комитет начал проверку, по результатам которой было возбуждено уголовное дело по ст.264 ч.5 УК РФ – «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть двух и более лиц».

Выясняются все причины и обстоятельства ДТП. Назначены необходимые экспертизы. Расследование уголовного дела стоит на личном контроле начальника УМВД России по Курской области генерал-майора полиции Виктора Косарева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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