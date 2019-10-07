2019-10-07T21:37:24+03:00
Происшествия

В Курске в ДТП попала маршрутка, есть погибшие

Шесть человек получили ранения
Яна ШЕЛЕСТ
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Дтп на Магистральном проезде.Материалы пресс-служб

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Столкнулись три автомобиля Фото: УМВД России по Курской области.

Столкнулись три автомобиляФото: УМВД России по Курской области.

Серьезное ДТП с двумя погибшими произошло 7 октября в 19:20 на Магистральном проезде Курска. Около дома № 10 столкнулись три автомобиля, в том числе и маршрутная «Газель» с пассажирами, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.

В результате ДТП погибли две женщины Фото: УМВД России по Курской области.

В результате ДТП погибли две женщиныФото: УМВД России по Курской области.

По предварительной информации, все участники ДТП ехали в одном направлении. «Мерседес» врезался в маршрутную «Газель», которая двигалась по маршруту «Северо-запад – Онкоцентр». Та в свою очередь «влетела» в припаркованный на обочине большегруз с прицепом.

В результате ДТП погибли две женщины, сидевшие на переднем сиденье в маршрутке. Еще шесть пассажиров получили ранения различной степени тяжести. На месте ДТП работают спасатели и полиция. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Движение организовано по другой улице.

Подробности уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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