В Курске в ДТП попала маршрутка, есть погибшие

Столкнулись три автомобиляФото: УМВД России по Курской области.

Серьезное ДТП с двумя погибшими произошло 7 октября в 19:20 на Магистральном проезде Курска. Около дома № 10 столкнулись три автомобиля, в том числе и маршрутная «Газель» с пассажирами, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.

В результате ДТП погибли две женщиныФото: УМВД России по Курской области.

По предварительной информации, все участники ДТП ехали в одном направлении. «Мерседес» врезался в маршрутную «Газель», которая двигалась по маршруту «Северо-запад – Онкоцентр». Та в свою очередь «влетела» в припаркованный на обочине большегруз с прицепом.

В результате ДТП погибли две женщины, сидевшие на переднем сиденье в маршрутке. Еще шесть пассажиров получили ранения различной степени тяжести. На месте ДТП работают спасатели и полиция. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Движение организовано по другой улице.

Подробности уточняются.