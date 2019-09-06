Выходные в Курске: концерты, выставка моделей военной техники и кинопоказ под открытым небом

На выходных курян и гостей города ждет не только прекрасная погода, но и насыщенная культурная программа.

7 и 8 сентября в 13.00 в сквере им. Г.В. Свиридова пройдут концертные программы, подготовленные детскими школами искусств города Курска. Выступят солисты образцовой студии эстрадной песни «Новый день» и ансамблей младших и старших классов образцового театра эстрадной песни «Феерия», образцовый ансамбль народного танца «Калинка», ансамбль духовых инструментов «Каламбур», фольклорные ансамбли «Каравай», «Вечёрка» и др.

7 сентября в 17.00 в парке им. Дзержинского начнется концертная программа ансамбля русских народных инструментов. Прозвучат произведения русских композиторов, обработки русских народных песен и инструментальные наигрыши, а также романсы (солист Александр Авдеев).

В 18.00 в парке Героев Гражданской войны выступит вокальный ансамбль «Разветье». Коллектив порадует зрителей разнообразным репертуаром, от русских народных песен до современных эстрадных.

7 сентября в 19.30 под открытым небом, на площади перед торгово-развлекательным центром «Манеж» состоится показ мелодрамы «Август Раш».

В выставочном центре «Курск – Город воинской славы» продолжает действовать выставка стендовых моделей военной техники и военно-исторической миниатюры «Триумф масштаба», а в выставочном зале КТЦ «Звездный» - экспозиция областного Дома народного творчества «Салют Победы».