7 сентября в Курске под открытым небом покажут кино

СЕГОДНЯ 16:11 2019-09-04T16:11:49+03:00

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В Курске в субботу, 7 сентября, в 19.30 под открытым небом, на площади «Манежем» состоится показ мелодрамы «Август Раш» (США, 2007 г., реж. Кёрстен Шеридан, 114 мин., 12+). Показ осуществляется при техническом содействии Кинофонда.

Мальчик по имени Эван Тэйлор растет изгоем в детском доме, веря в то, что его родители живы. Он может слышать музыку повсюду: в свете, ветре, воздухе и даже в электрических проводах. И верит, что может слышать музыку своих родителей, считая, что был желанным ребенком для них.

В ролях: Робин Уильямс, Фредди Хаймор, Кери Расселл, Джонатан Риз Майерс, Терренс Ховард, Уильям Сэдлер, Мэриэн Селдес, Майкелти Уильямсон, Леон Дж. Томас III, Аарон Стэтон.

ИСТОЧНИК KP.RU