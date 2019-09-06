На выходные в Курск придет настоящее лето
Температура воздуха составит +23…+28 С
Неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируютсяФото: Яна ШЕЛЕСТ
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В эти выходные курян ожидает настоящее лето. Синоптики обещают переменную облачность, местами небольшой дождь. Ночью и утром местами туман. Ветер переменный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью составит +10…+ 15 ºС, днем столбик термометра поднимется до +23..+28 ºС.
Метеорологическая дальность видимости 3000-5000 метров, при тумане до 1000 м. Неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.
ИСТОЧНИК KP.RU