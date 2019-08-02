«России нужен демографический прорыв»

24 июля Госдума РФ приняла закон о выплате детских пособий до трех лет. Теперь ежемесячные выплаты на детей смогут получать гораздо больше семей. Увеличится и сумма пособия. Ключевое же изменение – на выплаты смогут претендовать семьи, где доход на каждого не превышает двух прожиточных минимумов.

О том, какие изменения в демографической политике курянам ждать на местном уровне, наш разговор с председателем Курской областной Думы Николаем Жеребиловым.

- Николай Иванович, недавно вы приняли участие в заседании Совета законодателей, который проходил в Рязани. Одной из основных тем была демография. Какая ситуация складывается в этой сфере в ЦФО?

- Заседание совета законодателей проходило под председательством полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Игоря Щеголева. В своем выступлении он отметил, что численность населения ЦФО падает. Причем такая печальная тенденция характерна для большинства округов РФ, за исключением Северо-Кавказского. Одна из причин – низкий процент многодетных семей. В ЦФО этот показатель составляет 3,8%, в среднем по России – 5,8%. А по Северо-Кавказскому федеральному округу – 21%.

Коэффициент рождаемости в ЦФО также низок - 1,44. И это при том, что в среднем по России он составляет – 1,58.

Курская область по этим показателям находится на уровне ЦФО. Сокращение рождаемости у нас в регионе стало происходить начиная с 2009 года. Нужно отметить, что такая тенденция наблюдается по всем регионам ЦФО. Наивысший коэффициент рождаемости отмечен в Костромской области – 1,61. 1,6 – в Калуге. В Московской области – 1,53. Казалось бы благополучные, богатые регионы, а, тем не менее, коэффициент рождаемости низкий!

Задача по улучшению демографической ситуации была обозначена всем субъектам ЦФО, разработаны программы по преодолению проблем. Они есть в каждом регионе, в том числе и в Курской области. До 2024 года наш регион должен довести коэффициент рождаемости до 1,57.

Почти половина семей в России - бездетные

- В последние годы на государственном уровне был предпринят ряд мер по улучшению демографии. Неужели они никак не влияют на рождаемость?

- Меры, принимаемые и на федеральном, и на региональном уровнях, в целом привели к увеличению числа многодетных семей, в том числе в Курской области. Так, если в 2009 году у нас было около пяти тысяч многодетных семей, то на сегодня в два раза больше - 10202 семьи. Прирост за последний год – 314 многодетных семей. Это положительная тенденция. Те меры, которые принимаются, позволяют увеличить рождаемость. Но, к сожалению, в Курской области, как и в ЦФО, смертность превышает рождаемость. Плюс еще одна из причин демографического провала – резкое сокращение числа женщин репродуктивного возраста.

С 2009 года в Курской области число женщин, способных к деторождению, сократилось на 35,6 тысяч или на 12%. Это один из самых высоких показателей в России.

.

- Во всех ли регионах России органы власти одинаково внимательны к вопросам материнства и детства?

- Конечно, везде есть свои особенности. Выплата ежемесячных денежных пособий, например, производится в зависимости от финансового состояния региона. Но я должен сказать, что Курская область выглядит достаточно солидно по сравнению с другими регионами. Выплаты, которые получают куряне, очень существенны. Так, ежемесячное пособие в связи с рождением первого ребенка с января 2018 года составляет 9368 рублей. Выплата на рождение третьего и последующих детей - 7529 рублей. Из областного бюджета на это мы выделяем немалые суммы. Только за январь-июль 2019 года на выплаты в связи с рождением первого ребенка уже направлено почти 27 миллионов рублей. Их получили свыше 2860 семей.

А на все виды пособий из областного бюджета за этот период было направлено около 110 миллионов рублей. Я думаю, те законопроекты, которые сейчас принимаются в Госдуме, позволят улучшить положение многодетных семей.

Как известно, стратегия России состоит в том, чтобы организовать демографический прорыв за счет естественного прироста населения. Поэтому каждый субъект должен уделять как можно больше внимания и многодетным семьям, и вообще поддержке семей в регионе. Но самое главное, чтобы эти семьи имели детей. Анализ показывает, что 48 % российских семей бездетны.

Почему? Меняются отношения, взгляды в обществе. Если раньше браки заключались с 18-22 лет, то сейчас значительно позже – с 24-35 лет. Планирование детей связано и с материальным положением. Задача и исполнительных, и законодательных органов власти - уделять как можно больше внимания вот таким семьям, с тем, чтобы естественный прирост превысил смертность. Я думаю, те программы, которые приняты в Курской области, будут этому способствовать.

Ограничить цены на детские товары и расширить понятие многодетной семьи

- Есть ли в других регионах какие-либо наработки, которые можно взять на вооружение курянам?

- Да, мне очень понравилась идея использования материнского капитала в Тульской области, в Калуге, Смоленске. У нас маткапитал можно направить на образование детей, улучшение жилищных условий, подключение коммунальных услуг. А в ряде регионов эти средства можно использовать также на покупку автомобиля. В нескольких областях – вообще на любые цели.

Я думаю, что нам есть над чем поработать. Совместно с администрацией региона мы продумаем расширение возможностей использования маткапитала.

Кстати, в Курской области принят закон, позволяющий многодетным семьям ежемесячно использовать часть маткапитала. Сейчас более 4 тысяч рублей в месяц они могут получать от этой суммы на первоочередные нужды.

Есть регионы, где понятие многодетной семьи расширено. Так, в девяти регионах, в том числе и в Курской области, пособия выплачивают до исполнения детям 18 лет. А в ряде регионов многодетными считаются также семьи, где дети обучаются очно или же служат в армии. Им продолжают выплачивать пособия. Я думаю, что примеры коллег заслуживают внимания. Но и у нас есть что взять. Весь опыт по ЦФО будет обобщен, чтобы затем мы могли использовать его в работе.

- Как вы считаете, какие еще шаги должно предпринять наше государство, чтобы стимулировать рождаемость?

- Много предложений обсуждается. Одно из них – об ограничении роста цен на детские товары. Это актуальный вопрос, и мы его будем поднимать. Собираемся с такой инициативой обратиться к федеральному центру. Надеюсь, нас поддержат.

Ольга Данилова