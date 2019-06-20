Высокопроизводительные сеялки Primera DMC в помощь аграриям Черноземья

О насыщенности программы свидетельствовал уже первый день форума. Одним из этапов которого было проведение компанией «ФосАгро» полевой конференции в Покровском районе на базе Орловского филиала АО «АгроГард». Были продемонстрированы лучшие практики управления урожайностью и качеством посевов на основе современных систем минерального питания.

Остальное дело техники…

Но результативность любой отрасли сельского хозяйства зависит и от техники, от хорошей техники. На полевой конференции компанией «Армада» были представлены сеялки нового поколения производства компании AMAZONE Primera DMC с шириной захвата 9 м и 12 м. Сегодня АО «Армада» является официальным дилером и одним из крупнейших поставщиков импортной и отечественной сельскохозяйственной техники на российском аграрном рынке.

-Смогут ли сеялки Primera DMC помочь аграриям в работе? На этот вопрос ответил сотрудник компании AMAZONE , региональный представитель по Черноземью Игорь Фролов.

-Это идеальные машины для работы по низкозатратным технологиям на больших площадях. Эти универсальные высокопроизводительные сеялки идеально подходят не только для мульчированного и прямого посева, но и для посева по подготовленной после вспашки почве.

Независимо от применяемой технологии, сеялка Primera DMC гарантирует идеальное качество работы даже при сложных погодных условиях. С помощью уникальных долотовидных сошников, которые надежно расчищают посевную борозду от органических остатков, она обеспечивает безупречную точность укладки и заделки посевного материала на вспаханном поле, на обработанном культиватором поле и по прямому посеву. Такая сеялка подходит для работы по неровной поверхности и при правильном давлении на сошник обеспечивает высокое качество укладки и заделки посевного материала. Опционально с помощью Primera DMC можно одновременно вносить и удобрения. Целенаправленное внесение минеральных удобрений непосредственно в посевную борозду может способствовать быстрому и здоровому росту молодых культур, для достижения более глубоких ресурсов почвенной влаги и повышения устойчивости к сильной засухе.

Проверено на практике

Сеялки Primera DMC являются результатом постоянного изучения потребностей и пожеланий пользователей. Не было случайным и представление сеялок данных моделей на этом мероприятии, так как они уже используются на полях одного из крупнейших предприятий Орловской области ООО «АгроГард- Орел». Со слов руководства предприятия, сеялки зарекомендовали себя как высокопроизводительные, что позволяет выполнять операции по севу культур в оптимальные сроки и с отличным качеством. Отмечена и исключительная способность сеялки выполнять посев в условиях переувлажненной почвы. Хорошо налажена работа сервисной службы АО «Армада», организована оперативная поставка запасных частей.

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Валентина Васильева