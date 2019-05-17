В Курской области волонтеры помогли местным жителям привести в порядок братское захоронение

Ожесточенные бои шли в Курской области во время Великой Отечественной войны в сорок третьем. Куряне как никто другой дорожат памятью погибших в Курской битве – поддерживают в порядке мемориалы и памятники советским воинам, ухаживают за братскими могилами. К сожалению, не всем памятным местам удается уделить внимание – некоторые находятся в отдаление от Курска, на другие – не хватает средств и человеческих ресурсов.

В поселке Малиновый под Курском есть уникальная братская могила, о которой почти никто не знает. Здесь захоронены советские воины, скончавшиеся от ранений в военно-полевом госпитале во время Курской битвы. К 9 Мая волонтеры МТС в рамках проекта «Память Победы» благоустроили захоронение.

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— Все жители нашей большой страны знают о событиях 1943 года. Курская дуга стала переломным моментом, одним из крупнейших сражений войны. Битва продолжалась 50 неимоверно трудных дней и ночей. Важно, чтобы память о подвиге предков сохранялась и передавалась из поколения в поколение. Мы не можем оставаться от этого в стороне и рады своими руками сделать что-то полезное и нужное для того, чтобы сохранить историю нашего края, - отметил директор филиала МТС в Курской области Руслан Бекиров.

На благоустройство мемориала ушло несколько недель. Волонтеры полностью восстановили пьедестал с памятником воину-освободителю, покрасили скульптуру, заменили старую табличку с именами погибших на мраморную, высадили цветы и туи. Одним словом, в течение нескольких недель проделали огромную и нужную работу.

— В реконструкции и благоустройстве мемориала принимали участие порядка 50-70 человек, то есть бОльшая часть коллектива. Все понимают, насколько важна эта работа, ведь благодаря только этим воинам мы можем сейчас жить той жизнью, которой живем, - говорит Руслан Бекиров.

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Помогали волонтерам учащиеся Винниковской средней школы. Ребята шевствуют над захоронением, но, конечно, провести такой внушительный объем работ на мемориале им самим было не под силу.

— Этот мемориал очень важен для нас, для нашего села. В далеком 1943 году здесь был военно-полевой госпиталь, в котором оказывали помощь солдатам, раненым в боевых действиях на Курской дуге. Имена многих погибших неизвестны, установлено 131 одно имя, - говорит учительница начальных классов Анастасия Зубова. — Каждый год мы с учащимися приводим в порядок захоронение, вспоминаем имена наших героев. В этом году благодаря волонтерами была проведена огромная работа.

«Память Победы» – волонтерская акция, целью которой является сохранение и помощь в реконструкции региональных памятников воинам Великой Отечественной войны и мемориалов местным героям, павшим в боях за родину и/или труженикам тыла, имеющих важное значение для местного населения.

— Это большая честь для всех собравшихся и лично для меня участвовать в реконструкции памятника на братской могиле бойцов, павших в танковом сражении на Курской дуге, - отметил Руслан Бекиров. — Именно эти люди ценой собственной жизни повернули ход великой войны. Спасибо МТС за то, что мы можем быть причастны к истории.

В рамках проекта прошел телемост с 30 регионами России, от Калининграда до Ямало-Ненецкого автономного округа. В каждом из субъектов представители компании рассказали о том, какой вклад они внесли в дело сохранения памяти о Великой Отечественной войне.

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У сотрудников МТС богатый опыт волонтерской работы, компания регулярно проводит различные акции. В прошлом году в Курске на проспекте Победы волонтеры высадили саженец легендарного тополя – живого свидетеля Сталинградской битвы, а также облагородили рядом расположенные клумбы.