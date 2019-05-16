СК о хищении "золотых вещдоков" в Курске: «Это дело будет раскрыто»

Об истории с исчезновением золотых монет, отправленных на экспертизу из Курска в Москву уже писал ранее сайт kp.ru. Клад в собственном доме обнаружила семья курян Снегиревых еще более десяти лет назад. 260 золотых монет Российской империи чеканки конца XIX-начала XX века высшей пробы Снегиревы законопослушно сдали государству, однако по пути в столицу на экспертизу золото "превратилось" в гаечные ключи и канцелярский степплер. Следственный комитет РФ завел дело о пропавшем кладе по статье "Хищение предметов, имеющих особую ценность", но добро так и не найдено, а дело приостановлено.

«КП» попыталась выяснить, почему так произошло. Ситуацию прокомментировал исполняющий обязанности старшего помощника руководителя СУ СК по Курской области Дмитрий Варшавец.

- Какова судьба этого уголовного дела, как шло следствие и почему не нашли фигуранта?

- Не всегда фигурантов находят сразу, не всегда можно сразу раскрыть дело за два дня. Обстоятельства, при которых были похищены монеты, охватывают достаточно длительный период. Это 2015-16 годы, плюс это происходило в период реорганизации органов внутренних дел, когда сокращались отделы полиции, переезжали из разных зданий и помещений.

Плюс направляли изъятые монеты на экспертизы и в суд. Например, в Ленинский суд Курска, потом возвращали оттуда в УМВД. Монеты хранились в комнате вещдоков и доступ к ним больше не осуществлялся до принятия решения о направлении в Гохран России. То есть после упаковки монет коробку никто больше и не вскрывал.

Что касается приостановления дела. Очень часто говорят такие фразы – «дело закрыли», «положили на полку». Но за год, пока шло дело, проведен очень большой комплекс следственных действий, но не было установлено лицо, которое подлежит привлечению в качестве обвиняемого. Поэтому в апреле 2019 года это дело было приостановлено. Но это не значит, что оно прекращено. Это значит, что по этому делу выполнены все процессуальные действия, которые можно выполнить в отсутствие подозреваемого или обвиняемого. После того, когда у нас появится лицо, которому можно предъявить обвинение в этом преступлении или подозреваемый, уголовное дело будет возобновлено в производстве.

Тем временем нашедший клад Александр Снегирев требует компенсации за потерянные монеты у государства через судФото: Светлана ВОЛКОВА

Сейчас по этому делу проводятся оперативно-розыскные мероприятия. И есть достаточно уверенности, что это дело будет раскрыто.

- Каковы результаты следствия, которое длилось год, что удалось выяснить?

- Скажем так, определен круг лиц, которые не могли совершить это преступление. Вы понимаете, что в такой ситуации «подозреваемых» может быть достаточно много. Поэтому был выяснен круг должностных и иных лиц, которые не могут иметь отношение к совершению этого преступления. Эти монеты находились в органах внутренних дел на хранении, с ними проводились следственные действия в рамках процессуальной проверки, то есть их направляли на экспертизы, их получали после экспертиз, осматривали, их направляли в суд. Плюс есть те люди, которые формально имели доступ к монетам и формально они могли совершить это преступление. В рамках дела проводились мероприятия по установлению их причастности или непричастности.

- Где хранились монеты все это время?

- В комнате вещдоков, которая поделена на ряд хранилищ. Но помимо УМВД монеты находились какое-то время и в суде.

Прошло уже более пяти лет с тех пор, как курянин сдал государству монеты своей бабушки, но положенной доли Александр Петрович так и не получилФото: Светлана ВОЛКОВА

- Когда и кто в последний раз видел пропавшее золото?

- В последний раз их видели в мае 2015 года, когда монеты поступили с экспертизы и должностные лица МВД их осмотрели, упаковали и сдали на хранение в комнату вещдоков. Упаковывали монеты порядка четырех человек. В Гохран монеты спустя время отправляли сотрудники органов внутренних дел. И в феврале 2018 года выяснилось, что монеты пропали. В Гохране и обнаружили отсутствие монет, получив вместо них гаечные ключи и степлер.

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