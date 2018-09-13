По дороге из Курска в Москву пропал золотой клад

СЕГОДНЯ 17:10 2018-09-13T17:31:13+03:00

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Старый дом на окраине Курска достался курянину Александру Снегиреву по наследству. Здание постройки 30-х годов требовало основательного ремонта. Шесть лет назад курянин занялся им вплотную – поднял полы в пристройке и обнаружил там клад. 260 монет николаевских времен хранились в бутылке.

— Монеты, скорее всего, моей бабушки. У нее были золотые руки, женщина хорошо шила, людей лечила. Вот монеты ей и несли, - рассказывает Александр Петрович.

Пятерки, червонцы и 15-тирублевки – монеты были такие старые, что мужчина и не понял, что они золотые. Через некоторое время он взял несколько монет и повез к нумизматам. Следом к курянину приехали полицейские, начали задавать вопросы. Все 260 монет изъяли – не много ни мало, около 2,5 килограммов золота 99 пробы.

— Они сказали, проведут экспертизу и если окажется, что на монетах нет криминала, то все мне вернут через десять дней, - говорит Снегирев.

Монеты оказались «чистыми», но клад к хозяину не вернулся. Специалист из местного краеведческого музея выдала заключение о том, что монеты представляют собой культурно-историческую ценность. Стало быть, принадлежат государству. «Экспертизу» проводили на месте – в отделе полиции.

И начались долгие суды. Тяжбы длятся уже шесть лет. В последний раз Снегирев обратился с иском о взыскании денежной компенсации за клад, сданный государству. Для оценки стоимости клада монеты повезли в Гохран. Там коробочку открыли, а вместо монет увидели металлолом – гайки и ключи. Все это время клад хранился в полиции.

По факту исчезновения монет Следственный отдел Следственного комитета по Курской области возбудил уголовное дело. Устанавливаются лица, причастные к хищению.