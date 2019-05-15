Курская семья требует от Минфина два миллиона рублей за пропавшие по пути в Москву старинные монеты

В Госхране обнаружили гаечные ключи вместо монетФото: материалы пресс-служб

О детективной истории с исчезновением золотых монет, отправленных на экспертизу из Курска в Москву уже писал ранее сайт kp.ru. Клад в собственном доме обнаружила семья курян Снегиревых еще более десяти лет назад. 260 золотых монет Российской империи чеканки конца XIX-начала XX века высшей пробы Снегиревы законопослушно сдали государству, однако по пути в столицу на экспертизу золото "превратилось" в гаечные ключи и канцелярский степплер. Следственный комитет РФ завел дело о пропавшем кладе по статье "Хищение предметов, имеющих особую ценность", но добро так и не найдено, а дело приостановлено.

У Снегирева четыре сына и внуки, деньги он собирался потратить на жилье для детейФото: Светлана ВОЛКОВА

Куряне, нашедшие клад в своем доме, как только закружилась эта история, сразу же наняли адвоката, понимая, что получить положенное по закону будет сложно. А на днях Снегиревы обратились с иском в Ленинский районный суд. Семья требует от государства более двух миллионов рублей компенсации за сданный государству клад. По оценкам экспертов это примерно половина стоимости пропавшего золота. Однако сам глава семьи считает, что реальная стоимость монет - в два раза больше той, которую указали эксперты. Но получить даже положенные по закону деньги сейчас Снегиревым кажется практически нереально.

Бутылка с кладом под деревянным полом старого дома

На том самом месте, где стоит диван, Снегирев и нашел под полом кладФото: Светлана ВОЛКОВА

Старый дом на окраине Курска достался Александру Снегиреву по наследству. Здание постройки 30-х годов требовало основательного ремонта. Лет десять назад курянин занялся этим всерьез – поднял полы в пристройке и обнаружил там… клад. 260 монет николаевских времен в старинной бутылке.

— Монеты, скорее всего, моей бабушки. У нее были золотые руки, женщина хорошо шила, людей лечила. Вот монеты ей и несли, платили за услуги, - рассказал Александр Петрович. - Пятерки, червонцы и 15-тирублевки были такие старые, что я сразу и не понял, что они золотые, так и лежали дома. Только спустя несколько лет взял несколько монет и поехал к нумизматам, чтобы оценить находку. Но следом ко мне приехали полицейские, опросили - откуда золото и так далее, все 260 монет изъяли – ни много, ни мало, около двух с половиной кило чистого золота 900 пробы.

— Полицейские сказали, что проведут экспертизу и если окажется, что монеты "не криминальные", то все мне вернут через десять дней, - говорит хозяин клада.

Монеты оказались «чистыми», но клад к хозяину не вернулся. Специалист из местного краеведческого музея выдала заключение о том, что монеты представляют собой культурно-историческую ценность. Стало быть, принадлежат государству.

Клад обнаружили во время ремонта домаФото: Светлана ВОЛКОВА

Вот тут-то и началась настоящая борьба за клад. Снегиревы поняли, что так просто деньги им не вернутся и наняли адвоката Алексея Наумова.

- Специалист музея не мог проводить подобную экспертизу – это не в его полномочиях, - считает Наумов.

Эксперты оценили клад в весьма скромную суммуФото: Светлана ВОЛКОВА

Тогда, следуя совету адвоката, Александр Снегирев обратился с иском о признании права собственности на монеты за ним и супругой. Началось разбирательство, по решению суда провели еще одну экспертизу. На сей раз в отдел полиции, где находились монеты, приехали эксперты из Брянска. Новые эксперты вынесли вердикт, что найденное золото не представляет никакой культурной ценности. Все это время монеты возили из отдела на экспертизу и обратно.

— Монеты не имеют никакой культурно-исторической ценности, они были выпущены многомиллионными тиражами, имеют свободное хождение, продаются на интернет-аукционах, - утверждал и адвокат семьи.

"Чудесное превращение": вместо золота - гаечный ключ и степлер

Вначале курянин пытался доказать через суды свое право на бабушкин клад, а теперь и вовсе не надеется получить своих денег от государстваФото: Светлана ВОЛКОВА

Ленинский суд города Курска вынес решение о признании права собственности на монеты за Снегиревым. Но с этим решением не согласилось УМВД, которое было привлечено в качестве третьего лица. Подали апелляцию.

Суд второй инстанции отменил решение Ленинского суда и принял во внимание «экспертное» заключение сотрудника курского краеведческого музея. Снегиреву в иске отказали. Мужчина писал жалобы в разные инстанции, но в конечном итоге согласился, что монеты имеют ценность. А раз так, то ему, нашедшему и сдавшему клад в пользу государства, полагается 50% вознаграждение от его стоимости.

Тут-то и началось самое интересное.

- Три года, начиная с 2015 по 2018-й, монеты пролежали в комнате хранения вещественных доказательств в отделе полиции среди других вещдоков, - рассказал "КП" исполняющий обязанности старшего помощника руководителя СУ СК по Курской области Дмитрий Варшавец.

Для оценки стоимости монет клад из отдела полиции отправили в Гохран России в Москву лишь в 2018 году. Там коробочку открыли, но вместо золотых монет увидели гаечные ключи и степлер. Золотой клад исчез весьма таинственным образом.

- При вскрытии опечатанной коробки сотрудники Гохрана обнаружили в ней вместо ценных монет три гаечных ключа и канцелярский степлер. В связи с инцидентом было возбуждено уголовное дело, расследование которого на данный момент приостановлено "в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого", - рассказали в пресс-службе суда.

Следствие шло почти год, но установить лиц, причастных к преступлению, так и не удалось, так же, как и точное время, когда золото "превратилось" в гаечные ключи.

— Снегирева вызывали, спросили, когда он монеты видел в последний раз, - говорит адвокат.

Александр Снегирев показал "КП" фото своей бабушки, которой принадлежали монетыФото: Светлана ВОЛКОВА

А в последний раз мужчина их видел в отделе полиции, когда приезжали брянские эксперты. Тогда в присутствии Снегирева, сотрудников полиции, понятых и экспертов, коробку с монетами запечатали и унесли. Больше их никто не видел. По пути в столицу золотой клад чудесным образом превратился в гаечные ключи и степлер..

Первая беседа по делу о выплате государством компенсации Снегиревым за утерянный клад назначена на 21 мая.

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