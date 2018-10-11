Путин назначил врио главы Курской области

СЕГОДНЯ 21:00 2018-10-11T21:39:46+03:00

Эксперты прогнозировали, что в Курскую область могут прислать менеджера с местными корнями Фото: из открытых источников

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Президент РФ Владимир Путин своим указом назначил исполняющим обязанности главы Курской области Романа Старовойта. Старовойт - федеральный чиновник, но при этом уроженец Курска. Ему 46 лет.

В 1995 году Старовойт окончил Балтийский государственный технический университет «Военмех» им. Д.Ф. Устинова в Санкт-Петербурге, специальность «Импульсные тепловые машины». В 2008 году — Северо-Западную академию государственной службы при Президенте Российской Федерации по специальности «Государственное и муниципальное управление».

В 1995 году занимал должность исполнительного директора ОАО «Региональное инвестиционное агентство». С 1995 по 2001 год являлся генеральным директором компании по управлению активами негосударственного пенсионного фонда «Промышленный». С 2002 по 2005 год выполнял функции директора строительной компании «ООО «Стройинвест». С 2005 по 2010 год работал в Комитете по инвестициям и стратегическим проектам Правительства города Санкт Петербурга. С 2010 по 2012 год являлся заместителем директора Департамента промышленности и инфраструктуры Аппарата Правительства Российской Федерации. В ноябре 2012 года назначен руководителем Федерального дорожного агентства. В 2012 году награжден почетной грамотой Правительства Российской Федерации, благодарностью Президента Российской Федерации, в 2013 медалью МЧС России "За содружество во имя спасения", в 2014 году - орденом Почета, в 2015 медалью «За безупречный труд и отличие» II степени.

До недавнего времени Роман Владимирович занимал пост главы Росавтодора, но две недели назад перешел на работу в Минтранс. Распоряжением Правительства РФ от 27 сентября он был назначен замминистром транспорта РФ. Однако, в этой структуре он задержался недолго, получив 11 октября назначение в качестве врио губернатора Курской области.

Роман Старовойт женат, у него две дочери.

Ранее "КП" рассказывала об отставке губернатора Курской области Александра Михайлова, которая состоялась 11 октября.

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