2018-10-11T16:29:08+03:00
Политика

Эксперты об отставке курского губернатора: «Решения Кремля невозможно предугадать»

«Освободившийся пост главы региона – предложение, от которого нельзя отказаться»
Светлана ВОЛКОВА
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Известие об отставке пришло в день, когда Михайлов был в деловой поездке в БеларусьИзвестие об отставке пришло в день, когда Михайлов был в деловой поездке в БеларусьФото: Светлана ВОЛКОВА
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«КП» уже сообщала о досрочном сложении полномочий губернатором региона Александром Михайловым. Реакцией на это событие и прогнозом по поводу кандидатов на освободившийся пост мы решили поинтересоваться у политологов.

Профессор, политолог Владимир Слатинов:

- С высокой долей вероятности мы понимаем, что после 9 сентября, когда население преподнесло сюрприз федеральной власти, в Кремле взяли жесткую линию на обновление губернаторского корпуса. В том числе решили избавиться от тех губернаторов, которых в принципе в Кремле считают успешными, но которые находятся у власти очень долго и это нахождение у власти формирует эффект усталости.

Получается, что в таких регионах сходится несколько негативных факторов: объективное недовольство пенсионной реформой и повышением фискальной нагрузки, в связи с этим – уменьшение поддержки партии власти и Президента. И плюс к тому, если накладывается еще усталость у населения от слишком долгого нахождения у власти губернатора региона, возникает такой кумулятивный эффект, который стараются в Кремле уменьшить в том числе путем обновления и ротации губернаторского корпуса.

Коровлев, как и Михайлов, считался успешным губернатором, поскольку Липецкая область развивалась очень динамично последние 20 лет. Но, тем не менее, успешность в этом случае не является охранной грамотой, поскольку взят политический курс на ротацию тех, кто работает слишком долго.

- Каковы, по вашему мнению, возможные кандидатуры на пост губернатора региона?

- Кадровая политика Кремля принципиально не прозрачна и до конца вообще у нее нет внятных принципов. Поэтому ее предсказать в принципе невозможно. И те изменения, которые мы принципе видим, тому свидетельства. Но есть общие тренды, которые могут оказать влияние на принятие решения. Первое – преобладают назначения губернаторов менеджерского типа. Кандидатура генерального директора ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» Андрея Варичева вписывается в этот тип. Но если посмотреть на те назначения, которые были, то это либо менеджер местный, либо это федеральный чиновник. Под первую категорию попадает Варичев, под вторую – Чибис или некий федеральный чиновник, который может приехать губернаторствовать.

Если смотреть на результаты последних выборов в регионах, то они больше заставляют думать, чтобы Кремль ставил на промежуточный типаж – менеджера, знакомого с местными проблемами. В этом смысле кандидатура Варичева подходит как нельзя лучше, но говорить, что эта схема сработает жестко, нельзя. Что касается Варичева, то сейчас ситуация в стране такая, - если ты хочешь жить в России и работать, то отказывать Кремлю нельзя. Это предложение, от которого нельзя отказаться. В бизнесе он себя уже реализовал, почему бы не попробовать себя в другой политической роли?

Депутат Курской областной Думы Владимир Федоров не считает, что экономика региона находится на подъеме и отставку Александра Михайлова считает наоборот давно назревшей:

- У нас в регионе промышленность тихо умерла. Мы можем сравнивать другие субъекты, где и старые производства работают, и новые появляются. У нас если что-то и появляется, то скорее в области сельского хозяйства и переработки. А вот в плане промышленности и занятости городского населения все очень печально. Мнение населения – тоже все достаточно плачевно уже много лет. На днях я общался с избирателями. Кроме ругательств в адрес чиновников, которые в частности утвердили новые тарифы на вывоз мусора, я ничего не слышал.

Все критерии, по которым можно было бы отправить в отставку губернатора, достигнуты много лет назад.

Среди претендентов на пост губернатора Курской области независимые источники помимо Андрея Варичева и Андрея Чибиса называют также депутатов ГосДумы москвича Александра Брыксина и курянина Виктора Карамышева, а также вице-губернатора Алексея Золотарева.

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Сообщение об этом появилось на офсайте обладминистрации

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