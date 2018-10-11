Губернатор Курской области объявил о досрочном сложении полномочий

СЕГОДНЯ 15:00 2018-10-11T15:56:11+03:00

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На официальном сайте администрации Курской области появилось сообщение о досрочном сложении полномочий губернатора Курской области Александра Михайлова.

- Хочу поблагодарить всех за совместную плодотворную работу в регионе, и считаю, что развитие Курской области должно продолжиться под руководством молодого руководителя. Желаю ему успехов! - с такими словами покинул свой пост Губернатор Курской области после 18 лет пребывания на нем.

Последние две недели Курскую область лихорадили слухи о скорой отставке губернатора региона Александра Михайлова. Это, безусловно, была «тема номер один» для обсуждения в соцсетях и в кулуарах чиновников. И хотя по подсчетам самого Михайлова отставку ему прочили недоброжелатели уже раз сорок, на этот раз все оказалось всерьез.

А особенно реалистичным такой ход событий стал после того, как губернаторы Курганской и Липецкой областей Алексей Кокорин и Олег Королев приняли решение уйти в отставку «в связи с переходом на другую работу».

Известие об отставке Губернатора Курской области Александра Михайлова застало его в разгар рабочей поездки в Белоруссию. А буквально – в дороге, на подъезде к Могилеву.

Утром 11 октября пресс-служба администрации региона сообщила, что Александр Михайлов примет участие в V Форуме регионов Беларуси и России. Масштабное мероприятие с участием президентов двух государств – Владимира Путина и Александра Лукашенко - проходит 11-12 октября в белорусском Могилеве. Туда и направлялся глава Курской области.

В программе рабочей поездки было участие в пленарном заседании форума на тему «Приоритетные направления развития регионального сотрудничества как ключевого фактора интеграции и союзного строительства». Вместе с коллегами, руководителями других российских регионов, приглашенных на форум, курский губернатор планировал также принять участие во встрече председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Михаила Мясниковича и председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентины Матвиенко.

В деловой программе рабочей поездки главы Курской области был запланирован и ряд других встреч. В частности, переговоры Александра Михайлова с министром связи и информатизации Республики Беларусь, руководителем белорусской части совместной рабочей группы по сотрудничеству с Курской областью Константином Шульганом и представителем Министерства сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии, с председателем Гродненского облисполкома Владимиром Кравцовым и председателем Минского горисполкома Андреем Шорцом.

В рамках форума главе региона предстояло также подписать два официальных документа: План мероприятий на 2019-2021 годы к Соглашению от 9 июня 2018 года между администрацией Курской области и Гродненским областным исполнительным комитетом о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве и План мероприятий на 2019-2020 годы к Соглашению между администрацией Курской области и Минским городским исполнительным комитетом о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве.

Но планам не суждено было сбыться. Об отставке Александра Михайлова в середине рабочего дня не знали точно даже в Администрации региона, в том числе личный пресс-секретарь губернатора.

Правда, накануне сам Александр Михайлов в шутку прокомментировал информацию о своей возможной отставке:

— В пятницу ухожу, - сказал глава региона журналистам.

Правда, в какую именно пятницу, не пояснил.

К слову, 10 октября Александр Михайлов собственноручно подписал постановление о "золотом парашюте" для себя "в связи с прекращением полномочий". Документ гарантирует на срок три года со дня прекращения полномочий транспорт из гаража обладминистрации восемь часов в сутки в рабочее время, бесплатный проезд до столицы и обратно с супругой два раза в год, беспрепятственный вход в обладминистрацию, внеочередной личный прием Губернатором Курской области, охрану по месту жительства сроком на один год и наконец погребение за счет бюджета.

Александр Михайлов пожелал после отставки транспорт из гаража обладминистрации и охрану своего дома на годФото: из открытых источников

Александр Михайлов – один из «старейшин» губернаторского корпуса России. Он возглавляет Курскую область с 2000 года. А до этого отработал несколько созывов в Государственной Думе. На выборах 14 сентября 2014 года он получил 66,9% голосов избирателей. 23 сентября 2014 года он вступил в должность Губернатора Курской области. До окончания полномочий губернатору оставался ровно год.

Несмотря на возраст – Александру Михайлову в сентябре исполнилось 67 лет – многие чиновники могли лишь позавидовать его работоспособности. В начале года в интервью «КП» на вопрос, личный «список дел» губернатора региона на 2018 год, Михайлов ответил:

- Думаю, целой газеты будет мало, чтобы представить весь список. Для меня, как руководителя региона, важны все отрасли, все направления работы и реализация всех запланированных в государственных областных программах, а их у нас 27.

Все наши областные программы проработаны и состыкованы с федеральными. Это позволяет нам получать поддержку федерального бюджета, строить такие финансовоемкие объекты как онкологический центр, школы, больницы, детсады, спорткомплексы, дороги.