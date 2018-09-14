Юбилей района — праздник общий

СЕГОДНЯ 08:35 2018-09-14T08:36:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Самый большой по занимаемой площади в нашем регионе Курский район отметил 90-летие со дня образования. Праздничные мероприятия состоялись в пос. имени маршала Г.К. Жукова перед Домом офицеров. С погодой повезло как никогда: осеннее утро выдалось по-летнему теплым. Семнадцать сельсоветов Курского района развернули свои подворья. У каждого населенного пункта — свой повод для гордости.

.

Родина Плевицкой и Носова

Надпись на подворье Винниковского сельсовета гласит: «С. Винниково — родина певицы Н.В. Плевицкой».

- Надежда Васильевна - наш главный символ, - отметила замглавы Винниковского сельсовета Татьяна Лиферова. - Всё подворье посвятили ей: приводим факты из биографии, стихи, которые ей писали, разместили фотографии. В наш Дом культуры приезжают коллективы со всей страны. Работает музей, посвященный жизни и творчеству певицы.

Лебяженский сельсовет даже выдвинул свой слоган: «Сила в единстве! Успех в сотрудничестве!». А в качестве подтверждения этих слов были представлены все организации, работающие на территории сельсовета.

Подворье «Пашковское» заявило не только о работе крупных предприятий, но и организовало выставку «Страна рукоделия». Монументальные соборы из спичек выполнены с ювелирной точностью. Под лучами солнца изделия из бисера сверкали всеми цветами радуги.

- Хочется порадовать людей ручной работой, - призналась их автор, учитель русского языка и литературы Курасовской школы Мария Аспидова.

Многие гости праздника с удовольствием фотографировались на фоне парковой скульптуры Евгения Бальчугова. Фигурки из дерева смогли изготовить и сотрудники Дома культуры вместе с представителями МУП «ЖКХ Клюквинский сельсовет».

- Оформили наше подворье в стиле березовой рощи, - поделилась библиотекарь Клюквинской сельской библиотеки Ирина Балышева.

Представительницы населенных пунктов в праздничных нарядах, в русских народных и тематических костюмах, угощали гостей выпечкой и всевозможными сладостями. Повсюду звучала музыка.

- Мы очень любим свою малую родину! - призналась жительница Брежневского сельсовета Марина Чишко.

- Желаем Курскому району процветания, а людям — здоровья, счастья, оптимизма, добродушия, оставаться такими же дружными и сплоченными! - пожелала ветеран труда, участница ансамбля «Калинушка» Людмила Пузанова.

В Курском районе проживает более 60 тыс. человек. На этой земле родился известный писатель Евгений Носов. В с. Моква находится усадьба А.И. Нелидова, а в с. Лебяжьем — Г.А. Новосильцева. Район поистине славится талантливыми людьми, памятниками архитектуры и археологии. В Курском районе расположен один из главных символов региона - Центрально-Черноземный биосферный заповедник имени профессора В.В. Алехина.

.

Глава Курского района В.М.Рыжиков: "Дорогие земляки! Сердечно поздравляю вас с 90-летним юбилеем Курского района! Девяносто лет для исторического пути района - срок немалый. И только, благодаря нашим совместным усилиям, Курский район будет жить и развиваться! Искренне желаю всем жителям Курского района крепкого здоровья, побольше добрых и радостных событий, счастья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне. Пусть наш район всегда остается красивым, уютным и спокойным. Пусть в ваших домах всегда царят мир, тепло и достаток!

Всегда в гуще событий

Административный центр, поселок им. маршала Г.К. Жукова, находится в 15-ти километрах от Курска. Чувствуется, что в Курском районе, как в городе, всё стремятся делать с размахом. Юбилейная программа была насыщенной: шествия, парады, концерты, выставка военной техники и даже показательные выступления спортсменов и парашютистов.

Оркестр духовых инструментов Курской филармонии добавлял празднику торжественности. И вот, всё смолкло… Военнослужащие вынесли флаг Российской Федерации и знамя Курского района. А следом, чеканя шаг, в торжественном марше прошли войска Курского гарнизона. Ребятишки, следившие за парадом, расположившись на танке, сидели, затаив дыхание.

Затем на площади появились Петр I с Екатериной, чинно прошедшиеся к почетным гостям и главе Курского района Владимиру Рыжикову.

- Повелеваю: день сей быти и из пушек стреляти! - возвестил император и в подтверждении его наказа действительно раздался пушечный залп.

История Курского района в буквальном смысле слова прошла перед глазами. Представители сельсоветов приняли участие в театрализованном шествии, отразив главные этапы становления малой родины. В годы Великой Отечественной войны 7 жителей удостоены звания Героя Советского Союза, 4 - звания Героя Социалистического труда. 2 человека отмечены орденом Александра Невского.

Несмотря на то, что Курский район был образован 30 июля 1928 года, люди жили на этих землях ещё тысячу лет назад, о чем свидетельствуют археологические находки. Активный процесс заселения начался в конце XIX – начале XX веков.

На благо жителей

В 2018 г. в Курском районе удалось собрать хороший урожай зерновых. Гостей угостили караваем, испеченным из муки нового помола.

- За последние десятилетия мы достигли определенных успехов во всех отраслях, особенно дорожном, жилищном строительстве, сельском хозяйстве, образовании. Мы на этом останавливаться не будем! - пообещал глава Курского района Владимир Рыжиков.

В муниципальном образовании работают более 660 организаций и около 1300 индивидуальных предпринимателей. Осуществляют свою деятельность такие крупные предприятия, как: АПХ «Мираторг», ОАО «Курская птицефабрика», ООО «Сырная долина», ЗАО ТПК «Дана», ООО «Грибная радуга», АО «Главтехконструкция», АО «Сейм-Агро», ООО «СП «Бел-Поль».

В Рышковском сельсовете ведется строительство онкологического диспансера стоимостью более 5 миллиардов рублей. Радиологический и палатный корпуса, поликлиника на 500 посещений в смену уже сданы в эксплуатацию. На подходе — пятиэтажный операционный корпус, рассчитанный на десять залов для оказания специализированной хирургической помощи.

- Депутаты едины в выполнении социальных задач. И впредь будем трудиться на благо жителей! - пообещал председатель Представительного собрания Курского района Александр Пашутин, выступивший от лица депутатов.

Заместитель губернатора Курской области Александр Криволапов передал поздравление Александра Михайлова:

- Вы вправе гордиться своими земляками: героями Советского Союза, Соцтруда, выдающимися людьми. В аграрном секторе наблюдаются позитивные изменения, успешно трудятся фермерские хозяйства, реализуются инвестиционные проекты. Все, чем славен район, результат труда многих поколений.

Депутат Государственной думы РФ Татьяна Воронина отметила, что в Курском районе живут трудолюбивые люди, которые отдают свои способности, талант на развитие малой родины. Здесь чтят традиции, сохраняют историю. Искренние слова благодарности ветеранам войны и труда!

В свою очередь Депутат Госдумы Виктор Карамышев поздравил всех с праздником и отметил, что недаром говорят: «Кто хорошо работает, тот хорошо отдыхает».

Глава администрации г. Курска Николай Овчаров признал, что Курский район находится среди лидеров сельских муниципальных образований региона.

С подарками и поздравлениями приехали коллеги из других районов области.

Юбилей района получился поистине семейным. На площади для пяти пар молодоженов была проведена регистрация брака. Для ветеранов Курской битвы накрыли праздничный стол.

- Раньше район бы маленьким, сейчас огромный. Появились газ, водопровод. Построены новые школы, больницы, дороги стали лучше, - заметила пенсионерка Валентина Сергеева. -А сколько ещё может измениться, если не останавливаться на достигнутом.

Ольга Трушкина