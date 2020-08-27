Коронавирус в Курске, последние новости на 27 августа 2020: вакцина от COVID-19 поступит к октябрю

Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом

Первая партия вакцины от COVID-19 в количестве 3,8 тысячи доз поступит в Курскую область к октябрю, сообщил заместитель губернатора Курской области Андрей Белостоцкий в ходе заседания с главными врачами в режиме видео-конференц-связи.

Мобильное холодильное оборудование для хранения вакцины поступило в лабораторию областного кожвендиспансера. Вакцинация от коронавируса носит добровольный характер. Она будет бесплатной.

Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом

По данным оперативного штаба на 7:30 26 августа, в Курской области всего зарегистрировано 6975 (+34) подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

В Курске провели порядка 17 тысяч тестов на антитела к коронавирусу. 22 процента обследованных курян уже переболели.