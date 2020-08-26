В Курской области коронавирусом заболели еще 34 человека

На сегодняшний день скончались 53 человека Фото: Из архива "КП"

По данным оперативного штаба на 7:30 26 августа, в Курской области всего зарегистрировано 6975 (+34) подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

Из числа выявленных за последние сутки инфицированных 24 женщин и 10 мужчин. Возраст больных: 7-14 лет – 1 человек, 18-29 лет – 3 человека, 30-49 лет – 7 человек, 50-64 года – 12 человек, старше 65 лет – 11 человек.

Всего выписано 5837 (+39) пациентов. На сегодняшний день скончались 53 человека, причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.