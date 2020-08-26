В Курске провели порядка 17 тысяч тестов на антитела к коронавирусу

Мощность лаборатории позволяет делать более 1 тысячи тестов в сутки Фото: из архива «КП»

В начале июня в лаборатории Курского областного кожвендиспансера начали проводить исследования, определяющие наличие в организме человека антител к новой коронавирусной инфекции. Мощность лаборатории позволяет делать более одной тысячи тестов в сутки.

Здесь уже сделано порядка 17 тысяч таких ИФА-обследований. Тестируют медицинских работников, сотрудников учреждений здравоохранения, пациентов ковидных стационаров. Специалисты работают при помощи трех автоматических иммуноферментных анализаторов.

«У 22% обследованных курян мы выявили антитела IgG, свидетельствующие о том, что человек переболел COVID-19. Мощность нашей лаборатории позволяет делать более тысячи исследований на антитела, сейчас выполняем в сутки порядка 500», - рассказал главный врач областного клинического кожно-венерологического диспансера Михаил Лукашов.