Курский губернатор Старовойт участвует в испытаниях российской вакцины от коронавируса

Первые несколько дней после вакцинации у губернатора были симптомы простуды Фото: Светлана ВОЛКОВА

19 августа губернатор Курской области Роман Старовойт в прямом эфире сообщил, что неделю назад сделал прививку от коронавируса. Вакцина двухкомпонентная, поэтому пока главе региона ввели только первый компонент. Вакцинируемый рассказал о своих ощущениях:

- Первые несколько дней после введения вакцины у меня першило горло, ломило в мышцах. Чувствовал себя примерно как при простуде, но без температуры.

Доктора сказали, что это допустимое состояние после введения инъекции.

Теперь Старовойту должны ввести второй компонент российской вакцины.

Глава региона рассказал, что после этого анализ крови "покажет" титры и количество антител к вирусу.

О результатах эксперимента он пообещал рассказать жителям региона.

Ранее КП сообщала, что число заболевших коронавирусом в Курской области на 19 августа 2020 года составило 6741 человек. В том числе за последние сутки диагноз подтвердился у 30 человек.

Из них сейчас лечится 1101 пациент: 236 - в стационарах, 865 – дома. На ИВЛ – семь пациентов.

Около 83% пациентов в регионе выздоровели от коронавируса. Этот показатель близок к среднему по Черноземью (84%). Средний показатель выздоровевших от коронавируса в России – 80%. Наибольшая доля выздоровевших от коронавируса среди регионов ЦФО зафиксирована в Ярославской и Рязанской областях – по 89%.