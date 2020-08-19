Число заболевших коронавирусом в Курске на 19 августа 2020 года составило 6741 человека

Новые заражения регистрируют ежедневно Фото: Из архива КП.

Число заболевших коронавирусом в Курске на 19 августа 2020 года составило 6741 человек. В том числе за последние сутки диагноз подтвердился у 30 человек.

Из них под медицинским наблюдением 1101 пациент: 236 находится в стационарных медучреждениях, 865 – в домашних условиях. На ИВЛ – 7 пациентов. Всего выписано 5593 пациента, в том числе 22 за последние сутки.

На сегодняшний день скончался 51 человек, причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.