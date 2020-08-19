236 пациентов с ковид сейчас находятся в больницах Фото: Светлана ВОЛКОВА

Как сообщала ранее КП, в Курской области коронавирусом болеет 1101 человек.

При этом эксперты Информационного центра по коронавирусу (ИЦК) проанализировали, сколько пациентов, у которых был выявлен коронавирус, выздоровели. Так, в Курской области порядка 83% пациентов вылечились от коронавируса.

Этот показатель близок к среднему по Черноземью (84%). Средний показатель выздоровевших от коронавируса в России – 80%. Наибольшая доля выздоровевших от коронавируса среди регионов ЦФО зафиксирована в Ярославской и Рязанской областях – по 89%; среди регионов Черноземья – в Липецкой и Воронежской областях (по 88%). Среди регионов ЦФО наименьший показатель выздоровевших от коронавируса отмечен в Костромской области – 68%; по Черноземью – в Орловской области (76%)