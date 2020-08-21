Коронавирус в Курске, последние новости на 21 августа 2020: в школах каждый класс будет заниматься в отдельном кабинете

Дистанционное обучение в регионе пока не планируктся Фото: Светлана ВОЛКОВА

Число заболевших коронавирусом в Курске на 21 августа 2020 года составило 6810 человек. В том числе за последние сутки диагноз подтвердился у 33 пациентов.

Сейчас лечатся 1122 пациента: 230 - в стационарах, 892 – дома. На ИВЛ – 17 пациентов. Всего выписано 5640 пациентов, в том числе 39 за последние сутки.

Число больных коронавирусом курян выросло Фото: предоставлено пресс-службой

На сегодняшний день скончался 51 человек, причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

- Все школы области практически готовы к приему детей. Для обеспечения безопасности закуплены бесконтактные термометры, дезинфицирующие средства. В связи с пандемией мы отказались от проведения привычных школьных линеек. Как пройдет это мероприятие, каждая общеобразовательная организация решит самостоятельно, – рассказала председатель комитета образования и науки Курской области Наталья Пархоменко.

Она добавила также, что в школах для каждого класса будет подготовлен свой кабинет, где все предметы будут вестись в течение учебного года. Что касается торжественных линеек, то в селах с минимальным количеством детей по решению руководства школы они, возможно, и будут проведены.

Есть свои рекомендации по подготовке школ к началу учебного года и у Роспотребнадзора. Предусмотрен целый комплекс мероприятий санитарно-эпидемиологического плана: соблюдение масочного режима, социального дистанцирования при организации учебного процесса и дезинфекция помещений. Ношение масок для школьников необязательное, для студентов вводится обязательный масочный режим.

Глава курского Роспотребнадзора Олег Климушин пояснил это решение тем, что "школьники в силу своих физиологических особенностей клинически не болеют".

- Они могут быть носителями вируса, но клинически не болеют, - отметил главный санитарный врач. - Дети школьного возраста не представляют опасности друг для друга, но представляют опасность для взрослых. На сегодняшний день дистанционное обучение не планируется.

В курской поликлинике №1 работает отделение медицинской реабилитации. В связи с ограничительными мероприятиями во время пандемии оно было закрыто, работа его возобновилась теперь.

Медицинскую реабилитацию в поликлинике №1 проходят не только пациенты, перенесшие острое нарушение мозгового кровообращения, пострадавшие в ДТП, больные круглосуточных и дневных стационаров кардиологического, неврологического и травматологического профилей, но и перенесшие COVID-19.

- Со дня открытия мы приняли уже более 600 пациентов. Для тех, кто перенес коронавирус, организованы индивидуальные занятия дыхательной гимнастикой и физиопроцедуры, которые способствуют улучшению дыхательной экскурсии легких. На данный момент в отделении на реабилитации после пневмонии у нас находится восемь больных, – рассказала главный врач медучреждения Ольга Тутова.

В связи с пандемией прием в отделении ограничен и ведется по предварительной записи. В день на реабилитацию принимают не более 30 пациентов.