Курских студентов обяжут носить средства индивидуальной защиты

Ученикам разрешат ходить в школу без масок Фото: Светлана ВОЛКОВА

В новом учебном году курские студенты должны будут посещать занятия строго в масках. На школьников это правило не будет распространятся.

Глава курского Роспотребнадзора Олег Климушин появнил это решение тем, что "школьники в силу своих физиологических особенностей клинически не болеют".

- Они могут быть носителями вируса, но клинически не болеют, - отметил главный санитарный врач. - Дети школьного возраста не представляют опасности друг для друга, но представляют опасность для взрослых.

Ранее КП сообщала, что Роспотребнадзор призвал курян к более строгому масочному режиму.Роспотребнадзор призвал курян к более строгому масочному режиму.