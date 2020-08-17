Курянам рассказали, как будут учиться школьники в этом году

Каждый класс будет заниматься с отдельном помещении Фото: Светлана ВОЛКОВА

- Все школы области практически готовы к приему детей. Для обеспечения безопасности закуплены бесконтактные термометры, дезинфицирующие средства. В связи с пандемией мы отказались от проведения привычных школьных линеек. Как пройдет это мероприятие, каждая общеобразовательная организация решит самостоятельно, – рассказала председатель комитета образования и науки Курской области Наталья Пархоменко.

Она добавила также, что в школах для каждого класса будет подготовлен свой кабинет, где все предметы будут вестись в течение учебного года. Что касается торжественных линеек, то в селах с минимальным количеством детей по решению руководства школы они, возможно, и будут проведены.

Есть свои рекомендации по подготовке школ к началу учебного года и у Роспотребнадзора. Предусмотрен целый комплекс мероприятий санитарно-эпидемиологического плана: соблюдение масочного режима, социального дистанцирования при организации учебного процесса и дезинфекция помещений. Ношение масок для школьников необязательное, для студентов вводится обязательный масочный режим.

Глава курского Роспотребнадзора Олег КлимушинГлава курского Роспотребнадзора Олег Климушин пояснил это решение тем, что "школьники в силу своих физиологических особенностей клинически не болеют".

- Они могут быть носителями вируса, но клинически не болеют, - отметил главный санитарный врач. - Дети школьного возраста не представляют опасности друг для друга, но представляют опасность для взрослых. На сегодняшний день дистанционное обучение не планируется.

Всего 1 сентября 2020 года за парты сядут более 117 тысяч школьников, из них 12,6 тысячи первоклассников. Учебный год в регионе начнется в традиционном формате 1 сентября.

К приему детей готовятся все образовательные организации. Капитальный ремонт проведен в 42 учебных заведениях, в том числе в двух школах-интернатах. В сельских школах обновлены 9 спортивных залов. Продолжаются работы по подключению к высокоскоростному интернету. Ведется набор детей в новые школы – в Курске на проспекте В. Клыкова и Железногорске на ул. Батова.

В новом учебном году планируется организовать бесплатное горячее питание для всех учеников первых – четвёртых классов, на это выделены средства из федерального бюджета, сказали в администрации региона.