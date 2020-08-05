2020-08-04T20:19:27+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Курске, последние новости на 5 августа 2020: обследование прошли 151 837 человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Курске на 5 августа 2020 [инфографика]
Яна ШЕЛЕСТ
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Сейчас на лечении находятся 1143 пациентаСейчас на лечении находятся 1143 пациентаФото: Из архива "КП"
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По данным на 3 августа в Курской области обследование на новую коронавирусную инфекцию прошли 151 837 человек, из них 55 200 - на базе Центра гигиены и эпидемиологии в Курской области.

По данным оперативного штаба на утро 4 августа в Курской области всего зарегистрировано 6316 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.В том числе 22 новых.

Сейчас на лечении находятся 1143 пациента: 243 - в больницах, 900 лечатся дома. На ИВЛ – 14 пациентов. Всего выписано 5126 пациентов, в том числе 20 за последние сутки.

Общее число погибших составило 51 человек

Общее число погибших составило 51 человек

В Курской области от коронавируса умерла еще одна женщина. Общее число погибших составило 51 человек

В связи с эпидемиологической обстановкой ранее запланированные к проведению парад в честь победы в Курской битве и концерт отменили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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